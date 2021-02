Brusselse nagelstudio legt verplichte sluiting naast zich neer en blijft in het geniep open

Minister Vandenbrou­c­ke vraagt begrip voor trage opstart vaccincam­pag­ne: “Wij zijn niet bij de snelste, we zijn voorzich­tig”

4 januari Terwijl andere landen er al volop mee gestart zijn, is het bij ons nog altijd uitkijken naar de start van de vaccinatiecampagne woensdag, al dient deze week nog om te oefenen. Volgende week begint pas het echte werk. “Wij zijn niet bij de snelste, maar we zijn voorzichtig”, zei minister Frank Vandenbroucke in VTM NIEUWS. Vandenbroucke blikte ook vooruit op het Overlegcomité van komende vrijdag. “We gaan geen enkele definitieve beslissing nemen, maar hopelijk kunnen we sommige sectoren zoals kappers meer perspectief geven.”