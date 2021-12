Boostervaccin van een ander type dan oorspronkelijke prikken, is dat een probleem? Van Gucht: “Dat is zeker geen nadeel”

Sneller een booster­prik? Deze vaccinatie­cen­tra gaan nu toch open tussen kerst en nieuw

We beseffen het allemaal: hoe sneller we die boosterprik krijgen, hoe sneller we beter beschermd zijn tegen de oprukkende omikronvariant. Nu ook het licht op groen gezet is voor een kortere wachttijd tussen de vaccinaties, is er helemaal geen reden meer om die derde prik snel te gaan halen. Dus hebben vaccinatiecentra verspreid over heel Vlaanderen last minute besloten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar toch die prikken te zetten. Lees hier hoe het in jouw gemeente zal verlopen en schrijf je in op de reservelijst QVAX.

18:55