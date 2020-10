Biostatisticus Geert Molenberghs: “Volhouden, ook als de curves beginnen dalen”

Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt) is tevreden met de “ verstrengde lockdown ” die vrijdag werd aangekondigd door premier Alexander De Croo (Open Vld). “Het is een vrij krachtig pakket aan maatregelen, die zeer dicht in de buurt komen van wat we in maart en april hebben meegemaakt”, klinkt het in VTM Nieuws. “We verwachten dat de piek in het aantal nieuwe besmettingen ergens de komende dagen in zicht zal komen. Ook dan geldt er één belangrijke boodschap: volhouden”.

Molenberghs lijkt tevreden met de genomen maatregelen, al had hij, vanuit epidemiologisch oogpunt, graag gezien dat er een beperking kwam op niet-essentiële verplaatsingen. “Zwaar getroffen regio’s, zoals Luik, en gebieden waar het nog niet iets beter gaat, zoals Limburg, zouden we best uit elkaar houden”, legt hij uit. Toch klinkt er ook begrip voor de keuze om geen verbod op te leggen. “We zijn een klein land, waar het heel moeilijk is om dergelijke maatregelen te handhaven. Maar de oproep blijft: verplaats je niet te veel”.

Ook wat betreft het knuffelcontact, klinkt er voorzichtig begrip. Verschillende artsen en ziekenhuizen lieten zich gisteren negatief uit over die maatregel, maar Molenberghs nuanceert. “We moeten zeker voorzichtig zijn”, zegt hij, “Maar we hebben uiteraard begrip voor mensen die daar behoefte aan hebben”. Toch is het volgens Molenberghs belangrijk om de contacten zoveel mogelijk te beperken. “Het virus circuleert nu heel snel. Er is nog nooit zoveel virusdruk geweest. Waar mensen samenkomen, is de kans zeer groot dat er iemand aanwezig is die besmet is”, herhaalt hij. “Spreek je toch af met iemand, hou dan zoveel mogelijk rekening met de veiligheidsmaatregelen: denk aan ventilatie, hou afstand en draag een mondmasker”.

Piek

Volgens Molenberghs mogen we binnenkort de eerste resultaten van onze inspanningen verwachten. “We verwachten dat de piek qua aantal besmettingen de komende dagen, de komende week in zicht zal komen”, klinkt het. Op een daling in het aantal nieuwe hospitalisaties, zal het nog wat langer wachten zijn.

De voorspellingen voor de ziekenhuizen zien er volgens de biostatisticus dan ook niet goed uit. “Alle voorspellingen gaan in dezelfde richting, en die eindigen voor intensieve zorg met voorspellingen tussen de 2.000 en de 3.000 patiënten”, klinkt het. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de eerste golf, toen er op de piek 1.285 patiënten op intensieve zorg behandeld werden. “Dat is een verdubbeling. Het systeem zal serieus getest worden. We gaan tegen de vangrail, en we kunnen alleen hopen dat we er met zo weinig mogelijk schade vanaf komen”, aldus Molenberghs.

Eens ook het aantal hospitalisaties begint af te nemen, kan de afbouw behoorlijk snel gaan, verwacht de professor. Al mogen we één ding niet vergeten. “Het is najaar. We zien het seizoenseffect van dit virus in z’n volle glorie. We moeten heel voorzichtig zijn. Ook wanneer de curves beginnen dalen, is er één belangrijke boodschap: volhouden.