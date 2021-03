Beke laat vandaag alle vaccinatie-uitnodigingen voor 85-plussers verzenden: “Twee weken vroeger dan verwacht"

Alle 85-plussers in Vlaanderen die nog thuis wonen zullen binnenkort een vaccinatie-uitnodiging in de bus ontvangen. “Ik heb de opdracht aan mijn agentschap gegeven om vandaag nog alle uitnodigingen de deur uit te sturen”, zo zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bij VTM NIEUWS. Vanaf 15 maart kunnen ze vervolgens gevaccineerd worden.

De 85-plussers die niet in een woonzorgcentrum wonen, kunnen vanaf 15 maart ingeënt worden. De beslissing is het gevolg van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin staat dat het AstraZeneca-vaccin ook geschikt is voor mensen ouder dan 55 jaar. De ministers van Volksgezondheid bespreken dat advies deze namiddag nog op de interministeriële conferentie om 16 uur. In afwachting heeft Beke alvast de opdracht gegeven om alle uitnodigingen vandaag nog te versturen.

“Door de adviezen en de beslissing die we zullen nemen kunnen we twee weken vroeger beginnen met het vaccineren van deze groep, en dat is een goede zaak”, aldus Beke. “Als we deze groep kunnen versnellen, kunnen we alles in versnelling brengen.” De volledige groep 65-plussers zou zo tegen half mei ook een eerste dosis vaccin gekregen moeten hebben. “Maar alles hangt natuurlijk af van de leveringen”, benadrukt Beke.

Tijd tussen Pfizer-vaccins

Of de regering ook het advies van de Hoge Gezondheidsraad om meer tijd tussen twee inspuitingen met het Pfizer-vaccin zal goedkeuren, valt volgens Beke nog af te wachten. “Contractueel is vastgelegd dat er 21 dagen tussen de twee vaccinaties moet zitten. We laten nu juridisch bekijken of we dat kunnen aanpassen”, legt de minister uit.

Maar doordat de Hoge Gezondheidsraad nu ook vijf weken geen probleem meer vindt, kan de grote voorraad aan vaccins wat losgelaten worden, lichtte Beke nog toe in het Vlaams parlement. Als er dan niet meer geleverd zou worden, kan in dat geval de tweede prik uitgesteld worden tot maximaal vijf weken. Er zal nu enkel nog maar een buffer van één week aangehouden worden in plaats van twee, opnieuw een winst van een week dus. Dat kan een versnelling betekenen voor de inentingen in de vaccinatiecentra vanaf de week van 29 maart in plaats van die van 4 april, klinkt het.

Beke verdedigde zich in het parlement ook dat Vlaanderen al het maximale doet om de vaccinatiecampagne zo performant mogelijk te laten verlopen. “Vanuit het federale commissariaat werd geopperd reservelijsten aangelegd. Vlaanderen doet dat al. Er werd gevraagd een callcenter op te zetten. Vlaanderen doet dat al. En ook werd gevraagd klaar te zijn met de centra. Vlaanderen is klaar.”