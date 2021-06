Beke hoopt dat ook jongste groep massaal ingaat op vaccinuitnodiging: “Lege plaatsen zoveel mogelijk invullen met wie nu prik wil”

Van Gucht: “Noodrem tegen versprei­ding gevaarlij­ke varianten is zeer goede zaak”

4 juni De noodrem die de verschillende regeringen inbouwen om de verspreiding van gevaarlijke varianten tegen te gaan is voor Sciensano-viroloog Steven Van Gucht een heel goede zaak. “Dat is een heel belangrijke procedure”, zei Van Gucht in VTM NIEUWS. “Testen helpt wel, maar dat is absoluut geen garantie. Dat hebben we enkele weken geleden nog gezien bij de Indiase studenten. Daarom is in quarantaine gaan het enige goede middel, of je nu gevaccineerd bent of niet.”