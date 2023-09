Batu (17) confronteert onderwijsminister Weyts met armoedeproblematiek, Weyts: “Sociaal beleid moet dit aanpakken”

Familie Britta Cloetens reageert voor het eerst na vondst van haar lichaam: “Opgelucht, maar emoties komen ook terug boven”

Bijna twaalf jaar na haar dood kan de familie van Britta Cloetens afscheid nemen van haar lichaam. Gisterenavond kwam de bevestiging dat haar lichaam was gevonden in een bos bij Dinant. Tess, de halfzus van Britta Cloetens, reageert voor het eerst bij VTM Nieuws. “Langs de ene kant zijn we opgelucht langs de andere kant komen de emoties terug boven”, klinkt het.