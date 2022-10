Bart De Wever opnieuw bijzonder scherp: "Tinne Van der Straeten moet meteen van dossier gehaald worden"

Volgens Bart De Wever gaat ons land “de slechte begroting van heel de ontwikkelde wereld afleveren.” Daarmee bedoelt hij het tekort van bijna zes procent. “De Europese Commissie tikt ons op de vingers. We zitten in dezelfde economische raad als Nederland en Duitsland, en we doen het zoveel slechter.” Volgens De Wever heeft België al de hoogste belasting op arbeid en bijna de hoogste overheidsuitgaven. “De begroting heeft geen enkele fundamentele hervorming. Mensen zijn heel ongerust over wat de toekomst gaat brengen en hebben niet het gevoel dat de politieke elite hen nog kan beschermen", aldus De Wever.

“Het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor iedereen. Waarom zijn wij dan de aller-allerslechtste?” zegt De Wever. Besparingen zijn moeilijk, maar mogelijk volgens de N-VA-voorzitter. “We geven drie keer zoveel uit aan werklozen dan andere landen. Theoretisch is er genoeg werk voor iedereen, maar door de verschillende hervormingen die men doet, worden mensen uitgenodigd om niet te werken.” Volgens hem gaan de hervormingen in de verkeerde richting, en zijn er dringend hervormingen nodig in de pensioenen. “Ook arbeidsmarkthervormingen zijn nodig.”

Begroting die structureel gezond is

De Wever weerlegt de uitspraak van Vooruit die zeggen dat N-VA wil besparen, maar dan op de kap van de mensen. “Integendeel. Als u kijkt naar de Vlaamse regering waar wij de dominante partij zijn, daar wordt ingezet op de mensen die het het meest nodig hebben: namelijk mensen die gaan werken voor een laag loon. Die krijgen een job-bonus, een bonus op de kinderbijslag als ze daarvoor in aanmerking komen en die trachten we ook te steunen met premies en leningen.”

Dat is volgens De Wever het beleid dat er toedoet. “We doen dat ook met een begroting die structureel gezond is en die eenmalig in het rood gaat, maar uiteindelijk wel terug naar een evenwicht gaat.” En dat zal volgens de N-VA-voorzitter geen probleem zijn voor de Vlaamse begroting, maar wel voor de Belgische en Waalse.

“Echte rooftocht van Vivaldi”

“Bij N-VA geloven we in een netto-index, in centen en niet in procenten. Nu krijgen mensen een index op hun loon en ze denken dat ze iets extra krijgen, maar de fiscus rond dat allemaal af. De belastingschalen zijn niet geïndexeerd.” De Wever noemt het een “echte rooftocht” van Vivaldi.

De Wever schuift de schuld van de grote tekorten in de begroting volledig naar de Vivaldi-regering. “In mijn ogen zou de regering beter stoppen. Ze verdedigen de overheidsuitgaven omdat ze weten dat schulden niet door hen worden betaald, maar wel de werker en de spaarder.”

Op Belgisch niveau ziet Bart De Wever de grote hervormingen niet meer komen. “Je moet naar het confederalisme gaan, dat heeft De Croo ook zelf toegegeven”, aldus De Wever.

Stroomtekorten mogelijk

De Wever is ook kritisch over het energiebeleid. “Het is goed dat de regering iets doet, maar de vraag is wie gaat dat betalen? (...) Mensen zijn niet dom hoor. Je wordt omgekocht met je eigen geld, dat je dan waarschijnlijk nog terug moet.

Volgens hem zijn stroomtekorten over een paar jaar meer dan mogelijk. “Tinne Van der Straeten moet meteen van dossier gehaald worden, want het lukt echt niet met haar. Als we zo blijven verder doen en de kerncentrales, die vijftig procent van onze energie leveren, dichtgaan, dan gaan we in 2025 een moeilijk moment hebben.” De Wever waarschuwt dat we eigenlijk niet zeker zijn van de alternatieven als LNG-gas.

“Met N-VA en partners kan dit nog rechtgetrokken worden”, zegt De Wever, “maar ik geloof niet dat Vivaldi ons daar een stap dichterbij gaat brengen. Ik houd premier De Croo daarvoor verantwoordelijk. Onze welvaart wordt op het altaar van zijn ambities opgeofferd.”

Volledig scherm © VTM NIEUWS