Apps die je slaap meten, zorgen voor nóg meer slaapproblemen

Van Gucht: pas binnen één tot twee jaar duidelijk of pandemie voorbij is

We zullen pas binnen één tot twee jaar zeker weten of de pandemie echt voorbij is. Maar de komende maanden worden beheersbaar. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd bij VTM NIEUWS. “Als we dan nog in een stabiele periode zitten, kunnen we zeggen dat de pandemie voorbij is”, zegt hij. Het wordt volgens hem vooral afwachten welke varianten er nog opduiken en welk effect bijvoorbeeld het griepvirus zal hebben.

4 maart