Angelo Van Loo, broer van ex-profvoetballer Anthony, krijgt nieuw hart: “Ik heb lang gevochten”

Onze reporter ziet hoe Frans dorp in allerijl wordt geëvacu­eerd: “We moeten rennen voor ons leven”

Ondertussen blijven bosbranden laaien her en der in het zuiden van Europa. Er zijn er in Portugal, Spanje, Frankrijk, Kroatië en Griekenland. Brandweerlui doen wat ze kunnen, maar het is vaak vechten tegen de bierkaai. Want de droogte en het warme weer staan aan de kant van het vuur. En dat blijft alleen maar zo. In het Franse Cazaux krijgen 4.000 inwoners onmiddellijk het bevel te evacueren. Bekijk hierboven het verslag van VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp ter plaatse.

14 juli