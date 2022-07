Al meer bagage kwijtgeraakt op Europese luchthavens dan voor de pandemie

Gedetineer­den in gevangenis van Hasselt krijgen asielhond met gedragspro­ble­men: “Die hond leert me weer zelfver­trou­wen te krijgen”

Zes gedetineerden in de gevangenis van Hasselt krijgen een hond. Het zijn alle zes asielhonden met gedragsproblemen voor wie geen thuis te vinden is. De gedetineerden kunnen ze nu onder hun vleugels nemen en heropvoeden. In Nederland gebeurt het al vaker, in Vlaanderen is het een eerste experiment.

28 april