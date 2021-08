Al 109 verkeersdoden, één daarvan is de vriendin van Niels: “Dat kom je nooit meer te boven”

Onverwachte stijging

Kirsten is een van de 109 verkeersslachtoffers die enkel in de eerste helft van dit jaar al te betreuren vielen. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van 2020, en het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. Dat is onverwacht, omdat er door de afgelopen lockdowns en coronamaatregelen veel minder verkeer was op de Belgische wegen. “In juni waren er zelfs 27 doden in het verkeer”, zegt Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS. “Dat is er bijna elke dag eentje. Dat zijn mensen die ‘s ochtends aan de ontbijttafel zitten en er even later niet meer zijn.”