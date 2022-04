Aantal kaakoperaties bij jongeren op tien jaar tijd bijna verdubbeld

Jongeren van wie de boven- en ondertanden niet mooi op elkaar aansluiten, en bij wie die over- of onderbeet niet voldoende kan worden opgelost met een gewone beugel, worden door de orthodontist steeds vaker doorverwezen naar een kaakchirurg. Op tien jaar tijd is het aantal kaakoperaties dan ook bijna verdubbeld: van 8.759 in 2011 naar 15.163 in 2019. Enkel in 2020 was er een terugval in het aantal operaties, maar dat is te verklaren door de coronapandemie. De algemene trend blijft stijgend, en dat is vooral te danken aan verbeterde operatietechnieken, klinkt het.