Wullaert bezorgt Anderlecht-vrouwen vierde titel op rij na zege tegen OHL

VrouwenvoetbalAnderlecht heeft met 2-0 gewonnen van OHL. Topschutter Tessa Wullaert maakte de twee goals. Haar team was veel beter dan de ploeg die toch pronkt met het hoogste puntenaantal in de play-offs. Kampioen van 2018 tot en met 2021, dan kan je stilaan van alleenheerschappij spreken. Want, wie kan daar volgend seizoen wat aan doen?

Zo’n vierde titel op rij moet je niet gewoon binnenhalen. Je moet die veroveren, als beste ploeg van het seizoen moet de drang om te winnen alles overheersen. Dan zie je ineens allemaal uitblinkers. Alleen Wullaert fonkelt nog net iets meer.

RSCA begint met 4 aanvallers. Overrompelend want dat zijn er ook vier om boven de middenlijn de bal te veroveren. Derde minuut: Wijnants is helemaal los en legt de bal voor de rechter van De Caigny. Tegen de paal. Minuut 12, Vatafu isoleert Wullaert. 1-0, koel binnengelegd. De feestlampen blinken in de plassen op de atletiekpiste. Op kampioenenkoers. Er heeft nog geen Leuvense aanvaller een bal geraakt.

21ste minuut. Van Gorp schiet tegen de lat. De Caigny, buitenspel, doet het nog eens. Waar is Leuven? Odeurs stopt een schot van Vanzeir.

Tisson speelt naast Vatafu op de positie van de onfortuinlijk geblesseerde Missipo. Die zit in de tribune. Met brace en een paar dagen voor de ingreep aan haar knie is ze blij dat ze haar ploeg ziet spelen op het gras van het Koning Boudewijnstadion en niet op de “verdoemde” synthetische mat in Schaarbeek.

Deze wedstrijd winnen en de titel is binnen. Het einde van dat verhaal was met Anderlecht in de hoofdrol een paar maanden geleden nog voorspelbaar. Sinds het begin van de play-offs is dat enigszins anders. Met dank aan Gent en vooral OHL.

Vandaag is alles anders. Een serie van vijf hoekschoppen. Van Den Bergh houdt Tessa Wullaert nog eens van een doelpunt. Kort daarna staat Cattoor in de weg. En Van Den Bergh pakt nog een schot van opnieuw Wullaert. Meer dan eens hebben we haar horen zeggen dat ze niet kan koppen. Voorzet Wijnants. Vergeten door Tysiak en Catoor knikt ze binnen. 2-0. 35ste doelpunt van het seizoen, de topschutter van de reguliere competitie wordt dat ook in de play-offs.

Voor het jonge team van Leuven komt deze topper te snel na de midweek-wedstrijd. Dan is het veld in het nationale stadion echt héél groot. Na 6 speeldagen had OHL 13 PO-punten, Anderlecht 8 met een match minder, Gent 9, Standard 3 en YLA Club 1. In de nacompetitie was Leuven de te kloppen ploeg. En dat doet Anderlecht.

Met 2-0 aan de rust moet je een minder felle tweede helft verwachten. Elke Van Gorp scoort ei zo na met een bal achter het steunbeen. Paarswit blijft overtuigend veel beter. 20 minuten voor tijd wisselt coach Wachel, volgend seizoen waarschijnlijk aan het werk in het buitenland, De Caigny (volgend seizoen van Wolfsburg) voor Teulings (volgend seizoen Twente). Een kwartier voor tijd haalt Wullaert nog eens uit. Van Den Bergh slaat de bal vanonder de lat weg.

De dik verdiende bonus na de reguliere competitie en de sterke match van vandaag bezorgt Anderlecht wel de titel. “We are the champions,” zingen ze. En met verve.

