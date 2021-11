Wordt het OHL, YLA of toch RSCA? In de Scooore Super League is er voor het eerst in jaren sprake van een echte titelstrijd

VrouwenvoetbalOHL is de herfstkampioen. Meer punten, meer goals gemaakt en minder binnengekregen dan de concurrentie. Eerste met verve dus. Maar wie wordt kampioen? De voorbije jaren en vooral vorig seizoen was dat een overbodige vraag. Van 2018 tot 2021 was het iedere keer Anderlecht.

Om te beginnen: een groot compliment voor OHL dat nog niet heeft verloren. En voor YLA CLub dat vorig seizoen nog het kneusje van play-off 1 was en nu bovenaan meedoet. Brugge en OHL versloegen thuis Anderlecht. De competitie is spannend en veel interessanter om volgen.

Zo was het vorig seizoen

We bekijken de balans na negen speeldagen van een jaar geleden. Veel opzoeken is niet noodzakelijk. Anderlecht had nog geen punt laten liggen. In de tabel van toen vinden we: 56 keer gescoord en 2 tegendoelpunten. De suprematie was totaal. Het won vorig seizoen 12 keer met 5 of meer goals verschil. 12 van de 26 wedstrijden. Pas op de achttiende speeldag slikte het thuis voor het eerst een tegendoelpunt. Kenza Vrithof scoorde en Woluwe won. Tot zover de enige nederlaag van het hele seizoen.

Het was niet plezant. Vooral niet voor de tegenstander. Anderlecht ging all the way. Hulde, want ook met de handrem op zou het met vele punten voorsprong de beste geweest zijn. Het begon aan play-off 1 met 5 punten voorsprong op Standard en 9 op Gent en OHL. OHL werd nog knap vicekampioen, Gent derde en YLA spartelde tegen op plaats 5. Brugge behaalde amper 4 punten in play-off 1. Het maakt duidelijk vanwaar die ploeg komt. Anderlecht was drie speeldagen voor het einde al kampioen. Het klopte OHL met 2-0. De ploeg van Jimmy Coenraets was toen kansloos. “We stonden in de spelerstunnel met schrik om te verliezen. Anderlecht was gefocust op de titel.”

Volledig scherm De Anderlecht-vrouwen tijdens de titelviering van vorig seizoen. © Photo News

Ondanks alles, toch weer Anderlecht?

In maart maakte Anderlecht bekend dat Johan Walem Patrick Wachel opvolgde als coach van Wullaert & Co. Iedereen was erbij op de persconferentie. Qua marketing moet je ze in Anderlecht niks leren. Toen was al geweten dat Tine De Caigny de club zou verlaten. Zij had voor de Duitse subtopper Hoffenheim getekend. RSCA kon ook Kassie Missipo niet overtuigen om te blijven. In Anderlecht vonden ze dat toen niet eens zo erg. De grootste belofte, Jarne Teulings, vertrok naar Twente.

Toen de nieuwe competitie begon en vooral in de voorronde van de Champions League werd duidelijk dat de kampioen aan kwaliteit had verloren. Europees was de ploeg onvoldoende gewapend en ging ze eruit voor de laatste voorronde. Corona speelde de ploeg parten, kapitein De Neve kampte met een hardnekkige blessure en er waren (en zijn) amper wisselopties. Wullaert en Vatafu torsen heel het gewicht. Walem heeft amper speelsters ter beschikking om meer dan drie, vier keer per week te trainen. De club is met de coach overeengekomen dat hij veel jong talent moet inpassen. Naar het model van het mannenteam. Kompany en Walem hebben dezelfde opdracht.

Volledig scherm Johan Walem. © Photo News

Zegt een insider: “Ik had verwacht dat ze op zijn minst De Caigny zouden vervangen door een goede speelster uit het buitenland.” Een makelaar: “Ik verwacht Anderlecht zeker op de transfermarkt tijdens de winterstop. Alhoewel ik hier en daar hoor dat de middelen zeer beperkt zijn.”

Zonder versterking wordt Anderlecht geen kampioen? Dat is niet zo zeker. In de play-offs, na de halvering van de punten, kan veel. RSCA beschikt over zeven actieve Red Flames, opgeteld is dat bijna 200 interlands. Plus Stefi Vatafu, 51 interlands voor Roemenië, en inclusief Tessa Wullaert die altijd en overal scoort. Geen enkel team kan op evenveel ervaring rekenen. Om in de groepsfase van de Champions League te geraken, was het niet genoeg, in de competitie eigenlijk wel.

Nog een bobbel(tje): de Anderlecht-vrouwen hebben nog altijd geen thuisbasis. Er is een plan, maar nog geen duidelijke timing. Dus wist Zulte Waregem deze week pas op dinsdagochtend waar het dinsdagavond verwacht werd. Dat is vervelend en gênant.

OHL heeft het beste project

We bellen Jimmy Coenraets op zijn werk. Hij is tegelijk Stategy & Marketing Officer voor de club en hoofdcoach van het vrouwenteam van OHL. “Dat vergemakkelijkt de flexibiliteit, ja.”

Coenraets werkt met de vrouwen van OHL sinds januari 2020. Hij begon met zijn staff aan een proces met analyseren, documenteren, richtlijnen schrijven en vooruitkijken. Er zijn een viertal videomomenten per week. Elke speelster krijgt A-B-C-D-oplossingen aangereikt die ze in verschillende situaties kunnen toepassen.

“We werken heel visueel. Dat kunnen ze veel beter onthouden. We werken nu vijf of zes keer per week met de groep. Meer op kracht en hoge intensiteit. Vanaf januari gaan we daar waarschijnlijk een zevende moment aan toevoegen.”

Volledig scherm © rv

“Wat ook goed werkt, is de manier waarop we versterking zoeken. We gaan voor profielen. We kwamen lopende mensen tekort en haalden Charlotte Cranshoff bij Standard. Ze speelt nu bij ons op de 10. Ze loopt en ze blijft lopen, zo kenden we haar van bij Standard.” Tegen YLA maakte Cranshoff haar zesde doelpunt van het seizoen. Dat is ook meegenomen.

Diinsdag stond OHL op een heel andere manier in de tunnel dan een half jaar geleden in het Koning Boudewijnstadion. Toen waren ze kansloos tegen Anderlecht. Nog voor de match begon. “Gisteren stonden ze daar. Helemaal klaar om die match te winnen. De schrik om te verliezen is weg. Zelfs als het wat lastiger wordt, geven ze geen krimp. Tegen Anderlecht (3-2 gewonnen, red.) kwamen we achter. Onder die druk zijn we blijven voetballen en geraakten we er nog over in de tweede helft.”

De hamvraag, wie is de belangrijkste titelkandidaat? “Anderlecht. We krijgen mooie play-offs. Het wordt boeiend. Zelfs voor mensen die maar af en toe naar vrouwenvoetbal gaan kijken. Maar Anderlecht heeft vooral individueel de meeste kwaliteit. Tessa Wullaert is de kampioenenmaker. De beste speelster van het land. Zij kan dat hele elftal dragen en heeft minstens een halve voet in elk doelpunt.”

YLA Club na de perfecte start

Dennis Moerman, de coach van YLA: “Neen, wij zijn geen titelkandidaat, maar we willen dat wel worden. We zitten in de fase waar Leuven twee jaar geleden zat. Met onze eigen filosofie. Jong, zelf opleiden en vooral speelsters uit de eigen regio.”

Onverhoopt stond Brugge zeven speeldagen op kop, met het maximum. Maar nu komen ze in een periode met allemaal lastige wedstrijden. Tegen Gent, OHL en komend weekend Standard. Tegelijkertijd moeten ze een paar sterkhouders missen. Buabadi met een meniscusblessure en Matavkova na Covid. Dat opvangen met jong talent en speelsters die terugkomen na blessure (Schryvers) is heel moeilijk. “Op Gent was het los zand. Gisteren was het beter. YLA is op dit moment: collectief heel hard werken en de rangen sluiten. Compact iets neerzetten, één ploeg.”

Volledig scherm © BELGA

Het was dinsdag inderdaad beter dan in Gent. Tegen een sterkere tegenstander. Er is nog een halve competitie te spelen en daarna: play-offs. Met wat Moerman nu weet, zegt hij het volgende over de titelstrijd: “Wij willen beter doen dan vorig jaar. Standard kan ik nog niet zo goed inschatten en Gent is heel slecht gestart. Natuurlijk doet Anderlecht mee voor de titel. Ze hebben wel lang geworsteld met wie er allemaal vertrokken is. Missipo, De Caigny. Van Kerkhoven is nog geblesseerd. Als het moet, zet ik nu mijn geld op OHL. De onderlinge duels van Anderlecht en OHL gaan veel bepalen.”

Het is nog drie keer Anderlecht-OHL. Twee keer in de play-offs, maar eerst nog de match op speeldag 14 in het weekend van 21 december. Hopelijk kan die match in het Lotto Park gespeeld worden, want OHL en Anderlecht zijn het waard.

