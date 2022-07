Winst of gelijkspel kan allebei voldoende zijn: hoe kunnen de Flames zich kwalificeren voor de kwartfinales?

Red Flames Deze 23 Red Flames mogen naar het EK in Engeland: Serneels neemt Dhont, Missipo en Van Kerkhoven mee

Hij was in pak, Ives Serneels. Mét das. Na het obligate “slecht geslapen, lastig weekend,” volgden de 23 namen per linie. Vijf speelsters hebben de (voorlopige?) selectie niet gehaald. Bastiaen, Onzia, Vande Velde, Janssens en Blom staan op de backup-lijst. Pas zondag moeten ze naar huis. Dan wordt de keuze definitief en laat UEFA geen aanpassingen meer toe.

20 juni