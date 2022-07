Wat hebben we geleerd van de Red Flames, die de kwartfinale haalden op het EK? Onze man in Engeland zet alles op een rij

Het is wat Ives Serneels en zijn staf de voorbije jaren hebben neergezet. Het was dat fundament waarop een kwartfinale op het EK werd gerealiseerd. Hierop zullen de Flames ook, via barrages, hun kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland moeten afdwingen.

Ja, de Flames hebben aanvallend zeer goede speelsters. Wullaert op kop. Cayman en De Caigny kunnen ook belangrijke doelpunten maken en van Elena Dhont en Hannah Eurlings hebben we het beste nog niet gezien. Vanhaevermaet en Biesmans hebben voetbalverstand en op het middenveld een grote actieradius en de ervaring om te zijn waar ze moeten zijn. Het voetbalgewicht om dominant op de andere helft balbezit te spelen is er (nog) niet. Dat is fase twee en daarvoor moeten we op aanvoer van jong geweld rekenen. Type Eurlings. Allicht komen de meesten van hen ook uit Leuven. Jill Janssens en Marie Detruyer? Ze zijn nog jong. Zeer jong. Het grootste deel van de 23 op het EK kan nog wel een tijdje verder. Alleen Vanhaevermaet, Philtjens en Cayman zijn 30+.

Tussendoor, een zeer heikel punt. De Flames kregen drie van de vier goals tegens na een standaardsituaties. Zelf waren ze niet een keer gevaarlijk na een corner of een vrije trap. Er is nochtans genoeg lengte.

De zeer aangename verrassing was het debuut op het allerhoogste niveau van Sari Kees. Heel sterk naast Laura De Neve die zelf ook bij de uitblinkers was. Kees zorgde ervoor dat niemand de zeer getalenteerde Amber Tysiak (te weinig matchritme) miste. Het wordt drummen daar achterin. Een luxeprobleem.

Het slotwoord is voor de sportvrouw die iedereen voortaan moet kennen. Nicky Evrard speelde een uitzonderlijk toernooi. Ze was drie op vier keer Flame of the game, de eerste keer werkte het voting-systeem niet. Tegen Zweden was ze ook voor UEFA vrouw van de wedstrijd. Twee strafschoppen gepakt en al de rest. Met nog vier wedstrijden te spelen is ze nu al kandidaat-keeper van het EK.

De Red Flames kwamen voor de kwartfinale en ze hebben dat waargemaakt. Zweden, de best gerankte ploeg van Europa, had 93 minuten nodig om hen naar huis te spelen.

