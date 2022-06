Waar staan de Flames, één week voor de afreis naar Engeland? “Op een EK net niet je voet zetten, is te weinig”

RED FLAMESDe bedoeling is veel goals maken en goed gevoel tanken. Sinds een jaar of wat is zo een uitzwaaiwedstrijd voor het vertrek naar een groot toernooi een traditie. Luxemburg moet dinsdagavond voor de bijl en dat zal wel lukken. Maar, waar staan de Flames na driekwart van de oefencampagne?

Er was veel tijd voor de supporters afgelopen weekend. Zaterdag, fandag en zondag, na de de nederlaag in Lier, was er opnieuw een selfiesessie met de fanclub. Tessa Wullaert stapte daarna met denkrimpels naar de media. Ze verliest niet graag, de nijd en het zweet droop van haar. Drie keer was ze tegen Oostenrijk dichtbij een doelpunt geweest. “Als ik die kansen op het EK krijg, zal ik ze wel binnentrappen.” Wullaert weet dat het moeilijk zal worden op het EK om de kwartfinale te halen. Meer dan eens hoor je haar zeggen: “Het zijn allemaal profs en wij niet.” Oostenrijk kon zelfs meer dan een elftal met Bundesliga-profs opstellen.

Het scheelde maar een doelpunt, correct, en toch is dat te veel als je zelf niet scoort. “Oostenrijk is een heel fysieke ploeg, heel stevig en daardoor werden we overdonderd”, zegt Wullaert. De bondscoach bevestigt: “Van alle ploegen is Oostenrijk die met de beste organisatie”, aldus Serneels. Gelukkig voegden ze daar niet zoveel aan toe. Sari Kees: “Klopt, we gaven ook weinig weg. We hebben alleen moeite met uitvoetballen.”

Zelf druk vooruit zetten

Dat is het grote manco van de Flames. Denk terug aan de lastige kwalificatiematchen in Zwitserland, Polen en Noorwegen. Denk aan Engeland, Oostenrijk en het matchbegin tegen Noord-Ierland. Die kijken nooit wat die van ons gaan doen. Wullaert: “Dat is een les die wij al lang moeten kennen. Zelf druk vooruit zetten.” De Flames doen dat meestal pas na de pauze. “Zonder agressiviteit verlies je duels. Het moet op volle intensiteit”, reageert Serneels. Hij zal het nog eens moeten uitleggen. “Op een EK net niet je voet zetten, is te weinig.”

Experimenteren hoeft niet meer. Het A-team zal tegen Luxemburg niet op het veld komen. “Telkens ik de invallers breng, zitten ze meteen in de wedstrijd”, zegt Serneels. Daarover kan hij echt tevreden zijn. Hoe meer minuten Van Kerkhoven, Missipo, Tysiak en co maken, hoe beter zij bij hun beste vorm komen.

Zondag over een week, op 10 juli, tegen IJsland, zal alles in optima forma moeten zijn. “Dan moet het er boenk op zijn”, zegt Janice Cayman. Wie zegt het beter?

Volledig scherm © Photo News