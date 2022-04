“Vrouwen slikken makkelijker goals dan mannen omdat ze emotioneler zijn”: een uitspraak die deze bondscoach beter níet had gedaan

Shiels deed zijn uitspraken afgelopen dinsdag, nadat 15.348 fans in Windsor Park - een record op Noord-Iers grondgebied - zagen hoe de nationale vrouwenploeg van Noord-Ierland in een WK-kwalificatiewedstrijd een 0-5-pandoering kreeg van Engeland. De eerste goal viel in minuut 25, de tweede in minuut 52 en de derde, vierde en vijfde in minuut 60, 70 en 73. Omdat zijn team de vrijdag voordien (3-1-verlies tegen Oostenrijk) ook al drie goals slikte in negen minuten, dacht de 65-jarige bondscoach een universeel patroon te hebben ontdekt.

Quote Wat een gezever! Hij heeft het over emotionele vrouwen! Heeft die man dan niet gezien hoeveel keer ik op het veld stond te wenen? Arsenal-legende Ian Wright

“Ik heb een patroon opgemerkt in het vrouwenvoetbal", stak Shiels van wal op zijn persconferentie na de match. “Wanneer een team een doelpunt tegen krijgt, volgt er heel vaak al heel snel een volgend. En dat komt omdat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. Zij gaan verkeerd om met tegengoals. Toen we 1-0 achterkwamen probeerden we het tempo er wat uit te halen, om de speelsters de balans in het hoofd terug te laten vinden. Da’s een probleem waarmee we kampen - niet enkel in Noord-Ierland, maar in alle landen ter wereld”, aldus Shiels, die evenwel meteen leek te weten dat hij z’n boekje te buiten was gegaan. “Dat had ik beter niet gezegd, zeker?”, klonk het al gauw schuldbewust.

Arsenal-legende Ian Wright was alvast een van de velen bij wie de uitspraken in een verkeerd keelgat schoten. “Wat een gezever! Hij heeft het over emotionele vrouwen! Heeft die man dan niet gezien hoeveel keer ik op het veld stond te wenen?”, schreef hij op Twitter en zijn boodschap werd vergezeld door twee foto’s waarop hij effectief te zien was met de tranen in de ogen. Ook Siobhan Chamberlain, voormalig keepster bij de Engelse nationale ploeg, vond de woorden van Shiels maar al te bizar. “Als je een doelpunt maakt of er een tegenkrijgt, dan gebeurt het erg vaak dat er al snel andere goals volgen. Maar da’s ook bij de mannen zo. Shiels moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet weten hoe zwaar zijn woorden kunnen wegen, zelfs in een opwelling na zo’n wedstrijd", klonk het bij haar.

Intussen heeft Shiels zich wel al geëxcuseerd voor zijn ongelukkige uitspraken. “Ik wil me graag verontschuldigen voor wat ik gezegd heb in de persconferentie na de wedstrijd. Het spijt me dat mijn woorden voor zoveel ophef hebben gezorgd. Gisteravond was een speciale gelegenheid voor het vrouwenvoetbal in Noord-Ierland en ik ben erg fier dat ik aan het hoofd sta van een groep speelsters die rolmodellen zijn voor heel wat andere meisjes en jongens in ons land. Ik ben een voorvechter van het vrouwenvoetbal en mijn passie bestaat eruit om deuren te laten opengaan voor vrouwen en meisjes.”

