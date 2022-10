Verboden te verliezen, Red Flames voor nieuwe match van de waarheid in Portugal: “Zij willen voetballen, wij ook”

We moeten kaar zijn. Wakker! Zoals zij, zijn wij gegroeid. Ze zijn jong. Er is talent. En we hebben altijd al spannende wedstrijden tegen Portugal gespeeld.

Zij willen voetballen. Wij ook. Zij hebben er 5 binnengekregen tegen Zweden. Daar waren wel een paar standaardsituaties bij. Tegen Nederland stonden ze 2-0 achter en kwamen terug tot 2-2 om dan 3-2 te verliezen. Tegen Zwitserland 2-2. We moeten onze momenten pakken. En goed hergroeperen. Als we het goed doen, kunnen we een beter blok vormen dan zij.

Onze Flames-watcher: “De stootkracht van de flames”

“Dat hebben ze echt helemaal zelf gedaan,” zei CEO Peter Bossaert. Hij is een believer en dat al vanaf zijn eerste dag bij de voetbalbond. Hij zei het toen de Flames het stadion van Leuven helemaal lieten vollopen. Het was zelfs de mannen van OHL nooit gelukt. De CEO bedoelde dat zij van de bond niet uitgepakt hadden met een geweldige campagne. De stuwkracht die van het EK en de kwartfinale daar uitging, was de oorzaak van het recordaantal verkochte kaarten.

Een ander woord voor stuwkracht is momentum. In de Van Dale staat ook, in de Nederlandse editie, gain of gather momentum. Aan stootkracht winnen. Alle Flames weten dat ze dat in Engeland niet gelukt is. Ze zijn nu nog wie ze daar waren: drie doelpunten gemaakt, 25 keer op doel getrapt, 10 keer in het kader. Weinig. Voor veel disbelievers en andere mensen die het niet echt volgen, zat daar het pijnpuntje van kritiek.

De Red Flames zijn drie maanden na de kwartfinale tegen Zweden nog altijd wie ze zijn. Zuinig winnen zoals de Witte Duivels van Raymond Goethals is een merk. Zo zal het moeten in Vizela, in de buurt van Guimaraes. De Flames zullen niet ineens alles op de Portugese helft kapotspelen. Tenzij ze verbazen. Dan zijn we zeker ook tevreden. Het is niet omdat ons theorietje niet klopt dat wij dan afhaken.