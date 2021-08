Tine De Caigny in de de voorronde van de Champions League: “Als het in Hoffenheim meevalt, wil ik nog hoger”

VoetbalMorgen speelt Tine De Caigny (24) haar eerste wedstrijd met inzet voor haar nieuwe club Hoffenheim. De periode van wennen aan alles wat nieuw is, zit er op. Het liep bijna als vanzelf tot die laatste oefenwedsrijd tegen Leverkusen. “Ik dacht: we moeten nu stoppen of we hebben geen speelsters meer.”

De voorbereiding is achter de rug. De laatste match tegen Leverkusen zorgt voor slachtoffers. Hoffenheim zit met een pak geblesseerden. Het klinkt raar maar het zou kunnen dat De Caigny net daardoor op de bank terechtkomt. In de voorbereiding speelde ze alles. “Ik ben een van de twee aanvallers in de nieuwe 3-5-2. Misschien grijpt de coach nu terug naar het systeem met maar een spits. Zo speelde Hoffenheim de voorbije vijf seizoenen.”

Nicole Billa was vorig jaar topscorer en speelster van het jaar in de Bundesliga. De Oostenrijkse is nu plots een concurrent van De Caigny. “Ik maakte 3 doelpunten in de voorbereiding. Ik focus iets meer op mijn stats dan vroeger. Ik heb zeker het gevoel dat ik geslaagd ben in mijn examen want dat was het wel de voorbije vijf weken. Maar het aanpassen duurt nog wel even. Aan alleen wonen en leven, een nieuw team en een betere competitie.”

Die challenge had ze echt nodig na vijf jaar Anderlecht. Ze heeft een contract voor twee seizoenen bij Hoffenheim. “Twee jaar en daarna gaan we evalueren.” Ze maakt er geen geheim van: “Ik wil nog hoger.”

Met het EK volgend jaar en hopelijk een WK in 2023 worden de volgende paar jaren heel bijzonder. Nu eerst Champions League met Hoffenheim. Tine De Caigny is vanochtend vroeg op de bus gestapt. Die rijdt in drie uur naar Zürich. Hoffenheim speelt morgen de eerste van twee wedstrijden in Zürich. Het zijn de eerste schuchtere stappen naar de Champions League groepsfase. Twee keer winnen en ze zitten in de laatste voorronde.

“Hoffenheim speelt voor het eerst Europees. Stress en druk is misschien voor straks. Teruggrijpen naar die 4-1-4-1 is misschien het inbouwen van een zekerheid.” De tegenstanders van Hoffenheim zijn Valur (IJsland) en daarna FC Zürich of Milan. Hoffenheim zit op het lastigere pad voor niet-kampioenen.

Tine De Caigny is blij dat ze in Duitsland ook rugnummer 6 heeft. Een referentie naar alles wat totnogtoe goed was. “Het nummer was vrij. En ik droeg het in Anderlecht en draag het bij de nationale ploeg.”

Morgen om 14u begint haar carrière in het buitenland echt. Hoffenheim - Valur is live op YouTube.

Volledig scherm Tine De Caigny krijgt haar Gouden Schoen uit handen van Roberto Martinez. © RV