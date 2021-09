‘Tessadependencia’: Wullaert scoort er weer vier voor Anderlecht, een luxe en last tegelijk

Vrouwenvoetbal4-0, vier keer Wullaert. Ze zit aan 7 doelpunten en 2 assists in 3 wedstrijden. Sarah Wijnants doet het goed als linksbuiten. Amber Maximus werkt hard maar is vooral zelf ongelukkig omdat ze zoveel kansen laat liggen. Na het vertrek van De Caigny houdt Wullaert in haar eentje de aanvalslinie van paars-wit in leven.

Nu Messi weg is uit Barcelona is “Messidependencia” daar geen thema meer. “Tessadependencia” is niet nieuw in Anderlecht maar tot er nog een scherpschutter opstaat, is het de kwetsbare plek van de landskampioen. “Tessadependencia” moet je vertalen als last en luxe.

Het Begijnhofstadion is de mooie thuis van Tempo Overijse. Wat RSCA zelf wil neerzetten voor de vrouwenploegen mag er op lijken. Maar het huurt dus nog een stadion op bijna drie kwartier filerijden van het Lottopark. Voor het gekwelde Gent duurt die reis bijna dubbel zo lang. De ploeg rijdt terug met een zwerende 1 op 12 op de achterbank van de bus.

“Efficiëntie,” zegt de geblesseerde Ella Van Kerkhoven voor de wedstrijd. “Dat is wat Brugge op dit moment onderscheidt van de rest.” Brugge en Zulte Waregem hebben vrijdagavond nog het maximum. Dat vinden ze in Anderlecht en in Gent vervelend.

Volledig scherm © BELGA

Gent creëert 90 minuten bijna niets. Dan is efficiëntie niet het enige probleem. Voor Gent wordt het knokken om in 18 wedstrijden in de top vijf te landen.

Aan Anderlecht zie je dat er hard gewerkt wordt om de doeltreffendheid op punt te krijgen.

Er is gesleuteld aan het middenveld. Karina Pelikanova start voor het eerst. Ze speelt slim, rechtop, weet goed te doseren en passt zuiver. 18, geen type Missipo maar op dit moment een beste link met Tisson in de rug van Vatafu. Na de pauze komt Gelders in de plaats van de Slovaakse. Die is feller, loopt meer maar is veel minder balvast.

Intermezzo. Walem is van Toloba een echte linksback aan het maken. Gedisciplineerd, eindelijk positioneel goed en haar techniek maakt vaak het verschil. Ze durft een pass over 50 meter te trappen en ze kan dat.

Walem zoekt naar patronen die voor variatie zorgen en die van Maximus meer bliksemafleider dan bomber maken. Voor Wijnants en Deloose wordt, ook vaak met een goeie vleugelverandering, ruimte gecreëerd. En dan komt Wullaert in de box. Wijnants zorgt voor 2 assists. Deloose voor eentje.

Volledig scherm Walem is van Toloba een echte linksback aan het maken. © BELGA

Tessa Wullaert maakt voor de rust haar tweede zuivere hattrick van het seizoen. Drie kansen, allemaal binnen. Rond de 50ste minuut mist ze haar eerste kans. Rendement: 75%. Kort daarna legt ze een bal voor de voeten van Maximus. Die mist haar tweede van twee. Walem heeft veel vertrouwen in Amber Maximus. Én geduld. Sakina komt haar aflossen en schiet een bal tegen de lat.

Als het badwater bijna helemaal weg is, laat Steffi Vatafu nog eens zien hoe goed ze is. Met elegante, sublieme baltoetsen zwiert ze langs de tegenstand en er volgt nog een subtiele assist. Everaert pakt het schot van Wullaert. Tessa Wullaert maakt en mist er drie. Rendement naar 50%? Nietes. Twee minuten voor tijd gaat ze op volle snelheid rond Evrard. Haar vierde.

Met Wullaert in vorm en fit is Anderlecht titelfavoriet. Zonder heeft Anderlecht een probleem. Dat is Tessadependencia.

Volledig scherm © BELGA