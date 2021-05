Tessa Wullaert spreekt: “Zelf heb ik Kompany nog nooit gezien. Jammer, want zo zou hij ons in de kijker kunnen zetten”



Vrouwenvoetbal“Ik hoor dat in Gent de meisjes in de kleedkamer soms plaats moeten maken voor de jeugd. Mocht dat in Anderlecht zijn: no way dat ik mijn plaats zou afstaan. Zo creeër je van jongsaf aan bij de jongens het idee van: ‘Het zijn mààr de vrouwen.’ Daar begint het.” Tessa Wullaert laat als topscoorster niet alleen haar voeten spreken.