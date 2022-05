Tessa Wullaert, leading lady van de Flames richting EK: “Ik wil overal de beste in zijn”

Tessa Wullaert hoeven we u niet meer voor te stellen, toch? Drievoudig Gouden Schoen-laureate, even vaak tweede. Topschutter aller tijden van de Red Flames. Een internationale carrière bij Wolfsburg en Manchester City, om nu sinds twee jaar haar schouders te zetten onder het project van RSC Anderlecht. Wullaert is als enige profvoetbalster in ons land een pionier en het absolute gezicht van het Belgische vrouwenvoetbal.

In de media durft Wullaert al eens bits overkomen. Na die tweede plaatsen op de Gouden Schoen gaf ze haar ongezouten mening. “Onterecht.” Mensen die haar kennen weten beter. ‘t Is ambitie, geen arrogantie. The sky is the limit. “Ik wil overal de beste in zijn, en daar doe ik alles voor.”