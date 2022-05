Tessa Wullaert en co hebben nieuwe coach: Dave Mattheus volgt Johan Walem op bij Anderlecht

VrouwenvoetbalAnderlecht stelt de nieuwe coach donderdagvoormiddag officieel voor op een persconferentie. Dave Mattheus is 37 en komt over van AA Gent Ladies. Eerder liet de club weten dat Marie Minnaert (Club YLA) en Silke Vanwynsberghe (KAA Gent) de volgende twee seizoenen voor RSCA spelen. Er worden misschien nog inkomende transfers bekendgemaakt. Is dit operatie versterking of een hersteloperatie?

Wie vertrekt?

In de zomer zijn niet alleen de inkomende transfers nieuws. Er zijn altijd ook vertrekkers. Voor het EK weten we wat Tessa Wullaert gaat doen. De geruchten over een vertrek gaan al een tijdje rond. PSG is van de lijst geschrapt. Spanje? Nederland? Scandinavië? Kunnen nog allemaal. Blijft ze? De kans is klein en meer dan waarschijnlijk kent Anderlecht het antwoord al. De beste middenvelder, Steffi Vatafu, is einde contract. De kans is groot dat zij het elders probeert of dat ze terugkeert naar Roemenië. De Brusselse Sakina Ouzraoui is al vertrokken naar Brugge en daar voorgesteld. Ze poseerde maandag, twee dagen na haar doelpunt in de bekerfinale, in een shirt van Club YLA naast Leo Van Der Elst. Britt Van Hamel is gestopt met voetballen. Centraal in de defensie heeft RSCA zeker versterking nodig.

Na De Caigny en Missipo vorig jaar, zal Anderlecht waarschijnlijk nog meer klasse en ervaring verliezen. Anderlecht rekent op de jeugd. Een nobel project, maar wel een investering van jaren.

Wie komt?

Mattheus werkte acht seizoenen voor AA Gent. Hij won er twee keer de beker en kent het vrouwenvoetbal door en door. In de winter liet hij al weten dat hij na het seizoen zou vertrekken. AA Gent kon de ambitie niet waarmaken, het viel uit de boot voor de Champions Play-offs, maar won wel met glans play-off 2. Mattheus was bij de Gentse jeugd, jongens en meisjes, ook positietrainer en balverliescoach. Hij heeft alle diploma’s behalve de Pro License. Bij de Gentse vrouwen heeft hij heel veel speelsters beter gemaakt. Mattheus en Anderlecht is zeker geen verkeerde match.

Marie Minnaert (23, 23 caps) heeft bij Gent met Mattheus gewerkt. Ze is bij Brugge de beste en dat was ze bij Gent ook. Ze is sterk, werkt hard en kan een doelpunt maken. De techniek en de vista van Vatafu heeft ze niet. Minnaert is niet de opvolgster van Vatafu. Andere stijl, ander voetbal voor RSCA misschien?

Vanwynsberghe (25, 7 caps) was kapitein van Gent en net niet goed genoeg voor een EK met de Red Flames. Ze is goed, maar op haar positie in de defensie zijn er een paar echt beter. Vanwynsberghe naast De Neve in de Anderlecht-defensie, dat zal zeker passen.

Mattheus kent de Super League door en door. En zeker zijn ex-club. Daar zitten nog een paar interessante speelsters. De zusjes Van Belle? Lore Jacobs? De Van Belles zijn jonge internationals net zoals Jacobs. Die laatste is amper 17 en heeft nog een contract van twee jaar bij Gent. Ze maakte dit seizoen tien goals in de Super League. Evenveel als Minnaert.

Benieuwd wie er morgen in het Lotto Park nog opduikt naast Mattheus, Minnaert en Vanwynsberghe. In ieder geval, als je in Gent informeert naar wie er daar allemaal vertrekt, is het antwoord: “Wie niet?”