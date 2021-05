Tessa Wullaert bezig aan recordjaar maar niet genomineerd voor Profvoetballer van het Jaar: “Mensen zeggen me dat ik me er niets van moet aantrekken, maar kom zeg...”



Vrouwenvoetbal“Ik hoor dat in Gent de meisjes in de kleedkamer soms plaats moeten maken voor de jeugd. Mocht dat in Anderlecht zijn: no way dat ik mijn plaats zou afstaan. Zo creeër je van jongsaf aan bij de jongens het idee van: ‘Het zijn mààr de vrouwen.’ Daar begint het.” Tessa Wullaert laat als topscoorster niet alleen haar voeten spreken. Ook over het feit dat ze niet in de top-drie van het referendum van de Profvoetballer van het Jaar zit, heeft ze wel wat te zeggen. “Ik ga niet jaloers zijn op een ander als die beter is, maar als het niet rechtvaardig is...”