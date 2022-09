Speelsters staan klaar, refs staken: hoe nieuwe profcompetitie in Spaanse vrouwenvoetbal valse start kende

VROUWENVOETBALWat in Spanje een historische dag in het vrouwenvoetbal moest worden, draaide dit weekend uit op een ongemakkelijke aftocht. De speelsters verschenen wel in tenue op het terrein, maar door een staking van de refs over hun premies kwam er van voetballen niets in huis. En er lijkt ook niet meteen een oplossing in de maak...

Eindelijk was het zover: de Liga F, de eerste volwaardige Spaanse profcompetitie bij de vrouwen met zestien clubs, zou er afgelopen weekend aan beginnen. Net als bij de mannen werd het beheer in handen gegeven van een eigen profliga (LPFF). Die vertrouwde de commerciële rechten toe aan LaLiga, dat het profvoetbal bij de mannen organiseert. Zij stellen tot 2027 42 miljoen euro aan inkomsten voorop. Ook de Spaanse overheid investeerde nog eens 16 miljoen euro.

Niet toevallig want het vrouwenvoetbal zit er in de lift: dat bewezen niet alleen de kijkcijfers tijdens het recente EK, maar ook het ledenaantal, dat met meer dan 130 procent toenam in tien jaar tijd. DAZN, ook al rechtenhouder van de UEFA Women’s Champions League, was er als de kippen bij om tot 2027 de uitzendrechten van de nieuwe Liga F te kopen. Ook zij lazen wellicht de studie van de UEFA dat een verzesvoudiging voorspelde van de commerciële return van het vrouwenvoetbal in Europa, tot 686 miljoen euro per jaar tegen 2033.

Quote Wij vragen één zesde van wat een ref in eerste klasse bij de mannen verdient (300.000 euro) en één derde van een ref in tweede klasse krijgt. Guadalupe Porras, Scheidsrechter

De Liga F zou voor een stroomversnelling zorgen maar dat was buiten de refs gerekend, die zich in de hele discussie miskend voelden. Vorige week kondigden ze dan ook een staking aan. De scheidsrechters, die onder de bevoegdheid van de voetbalbond vallen, menen dat hun matchpremies en arbeidscontracten onvoldoende werden herzien. De LPFF stelde 3.300 euro per wedstrijd voor, te verdelen over alle refs. Het abritragekorps kon zich daar niet in vinden. “Wij vragen één zesde van wat een ref in eerste klasse bij de mannen verdient (300.000 euro) en één derde van een ref in tweede klasse krijgt,” verduidelijke scheidsrechter Guadalupe Porras vandaag op een persconferentie.

Omdat er geen akkoord werd bereikt, was het pijnlijke gevolg dat er zaterdag en zondag wel teams aan de aftrap verschenen, maar geen scheidsrechters. Ook al was de staking aangekondigd, toch stond de LPFF erop dat alle speelsters in tenue aantraden, voor de match na dertig minuten - zoals het reglement dat voorschrijft - werd afgeblazen. Clubs werden zo onnodig op (reis)kosten gejaagd, fans kochten nodeloos kaartjes. Beatriz Álvarez, voorzitster van de LPFF, vraagt dat de voetbalbond hun refs sancties oplegt. Volgens haar is de staking ook niets minder dan een poging van de Spaanse voetbalbond om “de vrouwencompetitie te boycotten”.

Voor de LPFF werd opgericht, richtte de voetbalbond de vrouwencompetitie in. Door de komst van de nieuwe profliga zijn hun inkomsten uit het vrouwenvoetbal en hun macht gedecimeerd: Álvarez heeft dus wel een punt wanneer ze de bond van manipulatie verdenkt.

Quote Het spijt ons voor het ongemak dat we veroorza­ken maar dit is geen oorlog. We verdedigen gewoon onze rechten. Marta Huerta, Scheidsrechter

Maar de refs wezen die kritiek vandaag nadrukkelijk af. “Wij zijn geen marionetten van de voetbalbond,” zei de Spaanse ref Marta Huerta tijdens een persconferentie. “Het is onze eigen beslissing om te staken. We nemen van niemand bevelen aan. Wat de liga voorstelt, komt niet eens in de buurt van het minimumloon. Het spijt ons voor het ongemak dat we veroorzaken maar dit is geen oorlog. We verdedigen gewoon onze rechten. Het is beschamend en belachelijk dat wij erom moeten vragen.” Ze voegde er ook aan toe dat het de liga met de bond - hun werkgever dus - over nieuwe voorwaarden moet onderhandelen: “Want wij gaan niet rond de tafel zitten met een vereniging die ons bedreigt. De Liga vraagt namelijk om al mijn collega’s te straffen.”

De stakende scheidsrechters kunnen alvast op de steun van de refs uit laLiga. In een perscommuniqué tonen ze zich solidair met hun eisen: “De tijd die zij steken in hun training en voorbereiding, in het reizen en fluiten, maakt dat ze die job niet met een ander beroep kunnen combineren. Dat vraagt toewijding.” Ook de clubs toonden begrip voor hun klachten. Onder meer Real Madrid stelde een verklaring op dat ze het niet eens waren met het voornemen van de liga om de refs te bestraffen.

En zo lijkt het conflict voorlopig muurvast te zitten. Zo lang de liga geen akkoord bereikt met de voetbalbond over een verbeterd loon en premies zijn de scheidsrechters niet van plan om te fluiten. Eén speeldag ging zo al de mist in, het is afwachten of er komend weekend wel gespeeld wordt in de Liga F. “Een profcompetitie, maar er is nog niets veranderd,” klaagde Aitana Bonmatí, middenvelder bij Barcelona, op sociale media. “Zelfde problemen, zelfde slachtoffers: wij, de speelsters. Er valt nog veel te doen...”

