Roberto Martínez brengt bezoekje aan training Flames, waar Vangheluwe en De Neve onzeker zijn - Zelfs gelijkspel kan voldoende zijn: alle opties op een rij

Vrouwenvoetbal Justine Vanhaever­maet, Red Flame in Reading die aast op EK-revanche: “Als wij mindere dag hebben, hoor je direct: ‘Vrouwen kunnen niet voetballen’”

‘Accept No Limits.’ Dat is de slogan waar Justine Vanhaevermaet (30), Red Flame/globetrotter, naar leeft. Staat te lezen op een bordje in haar living, staat genaaid op haar nieuwste paar voetbalschoenen, afgetekend met een Belgisch vlagje. Het typeert de doorzetter in Vanhaevermaet. Een slimme, uitgesproken speelster op en naast het veld die tegenwoordig steeds vaker het doel weet te vinden. Nadat ze de deur van Anderlecht achter zich dicht trok, voetbalde ze achtereenvolgens (heel kort) in Duitsland en bij twee Noorse clubs. Sinds afgelopen zomer voetbalt ze in de schaduw van de Engelse hoofdstad bij Reading.

30 mei