Red Flames vergeten in vol huis in Leuven te scoren tegen Noorwegen en missen rechtstreeks WK-ticket

Dat felle publiek, de fanfare en Belgix gaan al tekeer als Wullaert - Philtjens en Eurlings met een ingestudeerde vrije trap uitpakken. Voor de pauze zijn er ettelijke voorzetten, Philtjens van rechts, en stevig voetbal van de Flames op de Noorse helft. Een 100% mogelijkheid wel voor Minnaert én voor Vanhaevermaet in de nabeurt. Evrard moet maar een enkele keer tussenkomen. België beter maar, 0-0 bij de rust.

Volledig scherm © BELGA

Kees speelt strak naar Minnaert maar zij is niet alert. Tuva Hansen zit ertussen en schiet mooi binnen. Zelfs met een punt gaat Noorwegen meteen naar het WK en zo’n 0-1 verdedigen kunnen ze.

Volledig scherm Tuva Hansen met de enige goal van de avond in Leuven. © Photo News

De bondscoach doet vier offensieve wissels. Van Mechelen pakt uit met een mooi schot in de drop. Van Kerkhoven ziet een schot op de lijn gestopt en Jill Janssens knalt keihard onderkant lat. Had allemaal gekund. Maar de 0-1 blijft staan.

Volledig scherm Serneels met aanwijzigingen voor Wullaert en Minnaert. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Alles lijkt nog zoals voor de Engelse zomer: de zon in Tubize, de koele wind en het magnifieke gras. Wie goed kijkt ziet dat EK-heldin Nicky Evrard & co een nieuwe keeperscoach hebben. Jan Van Steenberghe, ex-Club en ex-Standard. Wie het gevolgd heeft, weet ook dat hier een groep traint die op het EK een opstoot van vertrouwen heeft gekregen. Weer en gras zijn hetzelfde, ja, maar er is wel een en ander veranderd.

Tessa Wullaert: “Wij spelen om te winnen. Om ons rechtstreeks te kwalificeren moet het 4-0, 5-1 of zoiets worden. Zelfs met 2-0 winnen is goed en als het in de laatste minuut 1-1 is, zullen we er nog alles aan doen om 2-1 te maken. We hebben het vertrouwen.”

Om over Noorwegen te gaan moeten ze echt veel goals maken. Om de beste uitgangspositie te hebben in de barrage zijn de punten op zich ook van belang.

Volledig scherm © BELGA

Waarom winnen ze vanavond van Noorwegen?

Ives Serneels: “Wij geloven erin. Dat is de basis. Wij hebben de kwaliteit om Noorwegen pijn te doen en we hebben de kwaliteit om Noorwegen op te vangen.”

Noorwegen heeft de bondscoach ontslagen na de 8-0 tegen Engeland en de uitschakeling door Oostenrijk. Het moet Graham Hansen (Barcelona) missen. Zij neemt rust omwille van hartproblemen. Wel van de partij: Ada Hegerberg (Chelsea). Wullaert vindt Hansen hoe dan ook beter dan Hegerberg en heeft informatie, rechtstreeks uit het Noorse kamp. “Ze hebben schrik van ons. Maar, neen, wij zijn geen favoriet. Zij willen iets bewijzen. Wij blijven vooral vrouwen die werken en studeren en zij zijn profs.” Serneels onderstreep nog het fysiek vermogen van Noorwegen en waarschuwt voor de standaardsituaties.

Met het vuur van het EK en de daar gekweekte defensieve balans kunnen de Flames nooit vier tegendoelpunten incasseren zoals in de heenwedstrijd. Of ze er vier kunnen maken? Waarschijnlijk niet. Maar. Als het vanavond niet lukt zijn er nog de play-offs, desnoods in twee rondes. En zelfs in februari is er nog een en ander mogelijk. Zolang wachten zou wel zonde zijn. Als de 10% kaartenkopers die nooit komt opdagen de verkeerde keuze maakt, is het morgen feest aan Den Dreef in Leuven voor een recordaantal fans van de Red Flames.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA