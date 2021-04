Red Flames treffen Noorwegen en Polen in voorronde WK 2023

Voetbal De Ronde van Vrouwen­voet­bal­land, deel 2: De ambitie van de KRC Genk Ladies, 1-3 tegen Standard tijdens de examens

7 februari Genk Ladies heeft met 1-3 verloren van Standard. Voor het team van tieners van Guido Brepoels wordt het heel moeilijk om de play-offs te halen. “Niet zo erg,” hoorde je vrijdag al hier en daar. “Daar zijn we nu nog niet klaar voor.” In die uitspraak zit eigenlijk tegelijk heel veel ambitie. Want na nu komt straks. Op zijn Ronde Van Vrouwenvoetballand was Dirk Deferme in Zwartberg.