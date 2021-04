Red Flames staan te popelen om drie nederlagen op rij uit te wissen tegen Ierland: “Twijfel hoeft niet aanwezig te zijn”

Red Flames Red Flames spelen morgen belangrijk EK-kwalifica­tie­du­el tegen Roemenië: “Alle vertrouwen in dat het zal lukken”

17 september Belangrijk EK-kwalificatie-duel voor de Red Flames morgen. Onze nationale vrouwenploeg neemt het in Leuven op tegen Roemenië. De eerste match met inzet in bijna een jaar voor Tessa Wullaert en co. “Een te lange periode om goed te zijn. Maar dit is nu eenmaal de realiteit”, aldus bondscoach Serneels. Middenveldster Justine Vanhaevermaet ziet het alvast positief in. “We weten hoe we hen moeten ontwrichten.”