Red Flames na strafschoppen voorbij Wales naar finale Pinatar Cup

Red FlamesDiede Lemey is niet alleen een van de beste keepers van de Serie A. Ze kreeg van de bondscoach een zeldzame basisstek en bedankte met een uitzonderlijke prestatie in de strafschoppenserie. Op de eerste na pakte Lemey ze allemaal. Zij bezorgt België een finaleplaats op de Pinatar Cup.

Warempel winterjassen in de tribune en voetballen met een strakke zeewind: ook op de Zuiderse stage van de Flames is het weer anders dan je mag verwachten.

Niet helemaal onverwacht: met Lemey in doel, Cayman rechts, Kees naast de Deneve en De Loose als linksachter is de defensie helemaal vertimmerd. Tijdens een stageweek zijn er speelkansen voor bijna iedereen.

Serneels wil met zijn groep herkenbaar uitvoetballen. Dat is lastiger dan het directere spel van de Welshe vrouwen. Al snel kan Fishlock van dichtbij schieten. Hard en over.

Kort voor de twintigste minuut geraken de Flames voor het eerst met de bal van voet tot voet over de middenlijn. Jill Janssens komt ook nog met een redelijke voorzet. Het levert een eerste en een tweede hoekschop op. En een kopkansje voor Minnaert. Wijnants geraakt eens aan de achterlijn en zet hard voor. Marie Minnaert is net te laat.

Wales onder druk zetten lukt niet, het middenveld (Biesmans, De Caigny, Minnaert) aan het voetballen krijgen ook niet. België staat 13 plaatsen hoger op de ranking dan Wales. Wat wordt dat dan tegen allemaal hoger dan de Flames geplaatste teams op het EK in Engeland? Als de verdediging goed sluit en geen fouten maakt is reactievoetbal een optie maar dat is niet het spel dat de bondscoach wil spelen.

0-0 bij de rust. Neen, het was echt niet goed. Na de pauze kregen we gelukkig iets helemaal anders te zien.

Het eerste schotje pakt Lemey, het tweede schot is van De Caigny, het derde van Wijnants. Er komt ook nog een kopbal van De Caigny. Minnaert kan opnieuw niet bij de bal. Het is allemaal niet veel maar het is beter want ze doen meer op die andere helft.

Net voor het uur komt Wijnants alleen voor Clark. Zij stopt de bal met de voet. Wales wordt nu op de eigen helft vastgepind en Serneels gaat doorduwen. Onzia voor De Caigny, Philtjens voor Deloose, Tysiak voor Deneve en Blom voor Biesmans, acht frisse benen ineens. Philtjens, Wijnants... de kansen worden gemist. Het werk (verbetenheid, loopvermogen) van Jill Janssens begint op te vallen. Ze is 18 en het is haar echte debuut in de basis. Ze was er vorig jaar wel al bij in Luxemburg maar dat was in een noodelftal met een dikke helft van de U23.

Met nog 20 minuten te spelen komen Eurlings en Teulings voor Daniëls en Janssens. Een bal tegen de paal van Marie Minnaert, Kees krijgt van op 5 meter de bal niet door een benenbos en aan de ander kant schiet er eentje van Wales ‘point blank’ naast. De felle tweede helft duurt 93 minuten en daarna komen er meteen strafschoppen.

Minnaert mist de eerste (twee palen, geen doelpunt). Lemey pakt de tweede, de derde en de vierde van Wales. De finale is voor dinsdag. Tegen de Rusinnen.

België: Lemey, Cayman, Kees, Deneve (Tysiak), Deloose (Philtjens), Biesmans (Onzia), De Caigny (Blom), Minnaert, Janssens (Teulings), Daniëls (Eurlings) en Wijnants.

