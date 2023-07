Red Flames krijgen pandoering van Nederland

Red Flames 0-7: Flames dollen weer met Armenië en verzekeren zich van barrages om naar WK te kunnen

De Red Flames zijn zeker van de barragewedstrijden. Vrijdag wordt er al geloot en kennen ze de tegenstanders. Het doelpuntensaldo van de Flames na alle matchen is +49. Ja, dat is veel. Ella Van Kerkhoven maakte er drie in Jerevan. Wullaert is met 16 goals Europees topscorer van de voorronde.