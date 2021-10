Red Flames-bondscoach Serneels voor duel tegen Noorwegen: “We hebben een goed plan”

Red FlamesIn Noorwegen spelen de Flames hun vierde wedstrijd in de WK-campagne. Ze staan met 7 punten op 1 in de tussenstand. Evenveel als Noorwegen, maar een beter doelsaldo. Verliezen in Noorwegen terwijl Polen wint van Albanië en de Flames zijn ineens weer derde. Hoeft niet te gebeuren, volgens Justine Vanhaevermaet en bondscoach Serneels.

Noorwegen was erbij op alle WK’s, van 1991 tot nu. In de aanloop naar het vorige WK klopte het Oranje en won het de groep. In Frankrijk haalde Noorwegen de laatste acht. Ze kunnen een ploeg opstellen met speelsters van Barcelona en uit de Premier League.

Justine Vanhaevermaet speelde in Noorwegen in Oslo en Lillestrøm. Vorige week tegen Kosovo was ze goed voor 2 goals en 2 assists.

Ik hoor dat Noorwegen minder is dan een paar jaar gelden.

“Wij hebben terrein goed gemaakt. Fysiek en tactisch zijn wij beter geworden. Technisch moesten we al niet onderdoen.”

Waar is Noorwegen goed in?

“We moeten scherp zijn in de omschakeling. In de twee richtingen.”

Bondscoach Serneels: “Noorwegen is fysiek sterk. Ze zijn groot. De duels zullen stevig zijn. Polen speelde 0-0. Bij de kansen die er waren, heeft Polen er alles voor gegooid. ”

In Oslo spelen om te winnen, hoe doe je dat?

Serneels: “We hebben een goed plan. Ook om kansen te creëren. En dan moeten we in Oslo afwerken met het percentage zoals in de eerste helft tegen Kosovo. Durven, lef, agressiviteit.”

De complete match moet het dus worden. Mag ik vergelijken met Zwitserland uit, 2 jaar geleden? Dat liep toen slecht af, 2-1.

Serneels: “Toen waren we ook ambitieus, ja. Ik vind het knap dat deze groep me al een jaar lang het signaal geeft dat ze elke match willen spelen om te winnen.”

Denken, durven en doen straks in het Ullevaal in Oslo. En, zoals Serneels zei na de recente nederlagen tegen Nederland, Duitsland en Noorwegen: “Niet te zot doen en van de vrouwen vragen wat ze goed kunnen. Niet meer en niet minder.”

Vermoedelijk elftal: Evrard, Vangheluwe, Biesmans, Tysiak, Philtjens, Vanhaevermaet, De Caigny, Teulings, Cayman, Wullaert, Wijnants.