Red Flames beginnen met billijk 1-1-gelijkspel in Polen aan WK-kwalificatiecampagne

1 december Toen ze in februari afscheid nam van de Red Flames, werd ze “hun grootste supporter”. Dus is enkele uren voor het beslissende kwalificatieduel tegen Zwitserland een gesprek met Elke Van Gorp (25) op z’n plaats. Zeker omdat zij de eerste Belgische doelpuntenmaakster is op een groot toernooi. “Zo’n EK... dan pas is het voor echt.”