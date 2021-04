Red Flame Justine Vanhaevermaet in onze HLN SPORTCAST: “Beetje gênant om te zeggen, maar bij mijn club is de kiné er niet altijd”

Belgisch voetbal Tessa Wullaert en Anderlecht meteen vol aan de bak: "Veel haatberich­ten gekregen van Standard-fans”

28 augustus Belangrijke afspraak in het Lotto Park, morgen om 14 uur. Anderlecht-Standard: ook in de Scooore Super League, de hoogste afdeling bij de dames, een topper. Paars-wit gaat op zoek naar de vierde titel op rij. Uithangbord Tessa Wullaert over de clash met haar ex-club, haatreacties op social media, geluk en haar engagement.