Reacties Flames op nederlaag tegen Noorwegen: “Ze straften onze foutjes wél af, wij die van hen niet”

Wullaert: “Dit zijn leermomenten”

“Het was onze bedoeling om meer vanuit de organisatie te spelen”, stak Wullaert van wal voor de camera van VTM. “Ik denk dat dat ergens wel gelukt is, voor het eerste doelpunt hebben we weinig weggegeven. Hun eerste goal komt uiteindelijk voort uit balverlies in de opbouw van achteruit, dat is jammer. Ik denk dat we tevreden mogen zijn over de eerste helft, maar in de tweede helft zat er meer in. We hebben enkele kansen gehad, en je weet dat je er tegen zo’n ploeg niet veel krijgt. In plaats van 1-1 werd het 0-2.”