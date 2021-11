PSG-speelster die verdacht wordt van aanval op ploeggenote is na verhoor vrijgelaten: “Het onderzoek gaat verder”

PSG-speelster Kheira Hamraoui werd op 4 november door onbekenden in elkaar geslagen met een ijzeren staaf, onthulde L’Équipe. Ze moest naar het ziekenhuis. En er was ook een opmerkelijke verdachte: haar PSG-collega Aminata Diallo. Woensdagochtend stonden bij Diallo thuis in Marly-le-Roi, ten westen van Parijs, agenten voor de deur. Ze werd gearresteerd en meegenomen. Volgens ingewijden wordt ze verdacht van ‘moedwillig geweld met voorbedachten rade’. Het zou gaan om uit de hand gelopen ‘rivaliteit’ tussen de twee topvoetbalsters. Na verhoor werd Diallo intussen weer vrijgelaten. Er is (nog) geen sprake van een officiële klacht tegen Diallo, zo valt te lezen in Franse media, omdat er onvoldoende bewijsmateriaal is. “Het onderzoek gaat wel verder”, laat een gerechtelijke bron weten bij L’Équipe.

Volledig scherm Kheira Hamraoui. © AFP

De mishandeling speelde zich dus vorige week donderdag af. Paris Saint-Germain organiseerde toen een etentje voor de speelsters. Na afloop ging iedereen weer naar huis. Diallo en Hamraoui stapten samen in de auto. Diallo zat achter het stuur en bracht haar clubgenoot naar huis. Maar daar aangekomen doken op straat twee onbekenden op, met bivakmutsen op hun hoofden. Hamraoui werd uit de auto getrokken en mishandeld. Eén van de twee daders ging Hamraoui te lijf met een ijzeren staaf en sloeg haar op armen en benen. “Alsof dat bedoeld was om haar een tijdje niet te laten voetballen’’, zei een betrokkene in de Franse pers.

De twee daders konden ontkomen. Hamraoui werd naar een nabij gelegen ziekenhuis gebracht en kreeg hechtingen in benen en handen. “Het kan geen overval zijn geweest, want er werd niets meegenomen van de twee vrouwen in de auto’’, aldus de politiebron. Justitie onderzoekt nu wat precies de rol is geweest van Diallo bij de mishandeling van haar collega. In de Franse pers wordt geschreven dat Diallo opdracht zou hebben gegeven tot de aanval op haar teamgenoot. Zij zou een knokploeg hebben ingehuurd, wordt gesuggereerd. Politie en justitie doen daar geen mededelingen over.

Het bestuur van PSG zegt in een reactie het geweld ‘ten zeerste te veroordelen’. “We hebben kennis genomen van de aanhouding van Diallo”, is het enige wat de club zegt over haar opgepakte speelster. Sinds het incident van vorige week zijn ‘maatregelen genomen’ om de veiligheid van het team te waarborgen.

Diallo en Hamraoui zijn allebei middenvelders bij Paris Saint-Germain en ook ervaren internationals. Hamraoui keerde dit seizoen terug naar PSG, na daar van 2012 tot 2016 ook al te hebben gevoetbald. In de tussenliggende jaren speelde ze in Lyon en Barcelona. Bij de Spaanse club won ze vorig seizoen jaar de Champions League. Die (internationale) carrière zou jaloezie hebben opgewekt bij Diallo, toen Hamraoui kort geleden terugkeerde bij PSG.

De twee gelden volgens ingewijden als rivalen die beiden een plek op het middenveld opeisen. Vorige maand bleek dat Hamraoui een blessure had waardoor ze niet kon opdagen bij het Frans nationaal vrouwenelftal. Haar vervangster werd toen Diallo. Die rivaliteit zou ook bij de Parijse club spelen. Bij de wedstrijd afgelopen dinsdag tegen Real Madrid zat Hamraoui met haar verwondingen op de tribune en stond Diallo op het veld.

Volledig scherm Aminata Diallo © Photo News