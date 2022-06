PORTRET. Ives Serneels, ex-voetballer, duivenmelker en al 11 jaar bondscoach van de Red Flames: “Als het klikt, klikt het”

Voetbal Davina Philtjens, kleine wervelwind bij de Red Flames: “Soms miste ik een verjaar­dags­feest­je, maar nu zijn zij jaloers”

Davina Philtjens is misschien wel de kleinste van alle Red Flames, maar met haar korte en snelle beentjes dweilt ze elke wedstrijd de linkerflank af. Philtjens verzamelde al 105 caps en scoorde tien doelpunten voor onze nationale vrouwenvoetbalploeg. “Vele mensen dachten dat ik het niet ging kunnen. Ik geloofde in mezelf en dat was mijn drijfveer om te laten zien dat ik wel op het hoogste niveau kon voetballen.” De 33-jarige linksback uit Hasselt lanceerde haar carrière op jonge leeftijd bij Standard. De Limburgse heeft geen spijt van de stappen die ze gezet heeft in haar jeugd. “Soms miste ik wel een verjaardagsfeestje van mama of papa, maar nu zijn zij jaloers omdat ik op plaatsen kom waar zij misschien nooit zullen komen.”

