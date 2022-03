Pakken Wullaert en co vijfde titel op rij of kan OHL de titel voor hun neus afsnoepen?

VrouwenvoetbalRSCA of OHL, wie wordt kampioen? Anderlecht voor de negende keer of Leuven voor het eerst? Als Leuven wint is dat dan de eerste van meer titels of komt paarswit meteen met een ambitieuze reactie? Hoe dan ook wordt het een titelstrijd om van te smullen.

De tweestrijd wordt straks in Overijse afgetrapt. Anderlecht traint in Neerpede en speelt zijn wedstrijden elders. Van Tubize langs af en toe het Lottopark tot in het Begijnhofstadion van Tempo Overijse. Begin dit seizoen werd er aangekondigd dat er een basiskamp voor de Anderlechtvrouwen komt. Niks nieuws meer van vernomen. OHL speelt al jaren op de Banqup Campus in Oud-Heverlee.

Anderlecht werkt sinds dit jaar met minder budget. Het wil meer jonge speelsters laten doorstromen. Dat is goed. OHL doet het al een hele tijd. Eigen jeugd zit bij de basiself. Het team werd in de loop der jaren ook strategisch en gericht versterkt met profielen die ze niet uit de eigen kweek konden halen. Tysiak en Kees zijn in 2020 gehaald in Genk, Onzia bij Gent. Cranshoff en Wajnblum van Standard zijn er dit seizoen bijgekomen.

In de winterstop haalde OHL in Zweden Amanda Johnsson-Haahr. Haar profiel? Atletisch vermogen. Een belangrijke pion die de aanvalslijn nog tekort kwam om uitvoetballende tegenstanders bij de keel te pakken. In de eerste wedstrijd van de play-offs maakte ze 2 goals. De dartele Jarne Teulings kwam terug naar Anderlecht. Ze speelde weinig in de Eredivisie bij Twente en wil zich meer laten zien met oog op het EK. Het lijkt tot nu eerder een goed plan van Teulings dan van Anderlecht.

Speciaal voor de play-offs haalt OHL ex-prof Sarah Yüceil in de rangen. Als mental coach. Op de tweede speeldag verliest Anderlecht in Luik van Standard. Die van Leuven zijn vrij en gaan een hele dag op teambuilding in het Zoniënwoud. Leuven investeert. In het team, ja, maar vooral in de omkadering. Ze weten het in Anderlecht ook. Coach Walem kaart aan dat Leuven meer middelen heeft en, dat Leuven favoriet is.

Hier en daar hoor je dat Anderlecht nóg 25% budget bij de vrouwen wil weghalen. Wat betekent dat voor de ambitieuze profs? Voor Vatafu? Voor Wullaert die nog een contract heeft tot juni 2023? En voor de meeste vrouwen van wie het contract afloopt?

Wie wordt kampioen? Misschien Anderlecht ook al won OHL dit seizoen al twee keer van de kampioen van 2018, ‘19, ‘20 en ‘21. Wie wint volgend seizoen? De kans wordt iedere dag groter dat die prijs naar Oud-Heverlee Leuven gaat.

Anderlecht - OHL. Zaterdag 19 maart om 14u in Overijse. Live bij Eleven Sports.

