Orde op zaken: Anderlecht-vrouwen maken gehakt van titelconcurrent Standard

VrouwenvoetbalEerst iets over de context. Standard is al een paar jaar de enige die met Anderlecht consequent concurreert om de titel. De Super League is dus een titelduel, geen titelstrijd. Op de openingsspeeldag wint Anderlecht 2-0, tijdens de terugronde 0-5 en nu 6-0. Standard knockdown en twee keer minutenlang knockout. Het duel is beslist.

Nog context? Anderlecht moest een statement maken. Als we weer punten laten liggen, is het minicrisis. Zeg dat kapitein De Neve het gezegd heeft. Individueel zijn er wat twijfels, het collectief heeft het lastig met bot verdedigen en vindt twee blauwe enkels na een wedstrijd heel vervelend. Dan is het meegenomen dat Standard heel open komt voetballen. Status doet iets met een ploeg. Standard is recordkampioen (20x) en voor Anderlecht het overnam in 2018 zeven keer op rij. Standard 2020/21? Compliment voor Aster Janssens. Compliment voor Davinia Vanmechelen voor de mooiste dribbels van de middag. Zij zijn de speelsters die zeker hogerop moeten ambiëren. En dan gaat het nu over Anderlecht.

Voorop de vervelende conclusie voor de liefhebbers van spankracht: er komt nog een echte wedstrijd voor Anderlecht. Op speeldag 5 komt AA Gent naar het Lotto Park. Anderlecht moet op de laatste speeldag naar ginder maar dan is het al kampioen.

Volledig scherm © GEERT TRESIGNIE

Ere wie ere toekomt. Toch? Tessa Wullaert maakt 1-0 en 3-0. Twee keer met een goed geplaatst schot van buiten de box. Hard genoeg en vooral: met verbetenheid en overtuiging. Met ook nog twee assists na de pauze zet zij orde op zaken. Niet dat het allemaal lukte, dat is voor de begenadigde zondagen in de zevende voetbalhemel. Het gaat erom te laten zien wie de beste is in België: Anderlecht en Wullaert.

En voorts is Justine Odeurs van goede tot zeer goede doelvrouw verveld. Iedere match pakt ze een paar geweldige ballen. Op haar best is ze één tegen één. Gisteren drie op drie keer winnaar.

Kassie Missipo horen babbelen, positief van de eerste tot laatste minuut, is genieten. Met dank aan een leeg stadion. Haar zien schuiven, draaien, tackelen, fouten maken en ruimte vinden voor haar team is onbetaalbaar. Equal Pay voor haar (en alle andere vrouwen)!

Laura Deloose verdient voor elke match complimenten. Gisteren maakte ze het vierde doelpunt. En voorts showt ze werkkracht, techniek, snelheid, goede plaatsing en 110% onbaatzuchtigheid. Heerlijke speelster.

Volledig scherm © GEERT TRESIGNIE

Voor het geschiedenisboekje: Laura Deloose (27, geboren Bornem, 1m66) maakt de honderdste Anderlecht-treffer van het seizoen.

Wat veel beter kan? Dat in de verf zetten na 6-0 tegen de enige titelconcurrent is misplaatst. Dat vraag ik binnenkort wel eens aan Johan Walem. Een voetnoot toch. Bij 6-0 probeert de ingevallen Jarne Teulings een Zidane Shuffle op de hoek van de Standard-rechthoek. Coach Wachel komt ziedend en brullend uit zijn dugout. Dat kan zeker beter.

UITSLAGEN en STAND in PO1:

Anderlecht - Standard 6-0

Gent - YLA Club 2-1

1. Anderlecht* 30

2. Standard 24

3. Gent* 23

4. OHL* 21

5. YLA Club 13

* een match minder gespeeld

Volledig scherm © GEERT TRESIGNIE