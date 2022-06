Oranje, Spanje en vele andere landen tonen Red Flames en Rode Duivels de weg: gelijk loon voor gelijk werk, wanneer ook bij ons?

Vrouwenvoetbal Onze watcher aanschouw­de de laatste speeldag in het vrouwen­voet­bal: “Anderlecht wacht op niemand”

In Zulte Waregem won Anderlecht met 1-4. In Aalter speelden Club YLA en OHL 0-0 gelijk. Dirk Deferme, onze vrouwenvoetbalwatcher, was in Aalter en keek naar de wedstrijd tussen de twee challengers. Zowel Club YLA als OHL stonden dit seizoen al even op kop van het klassement. In de play-offs, over een paar weken, vertrekt RSCA als vanouds met een voorsprong. Zij het kleiner dan ooit.

