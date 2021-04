Onze watcher van het vrouwenvoetbal schetst de dip van RSCA Women: “Er zijn kosten aan, het freewheelen is voorbij”

De Red Flames zakken een plaats op de nieuwe FIFA ranking. Naar 18, door de ambitieuze verliesmatchen tegen de Europese top van de ranking. De Champions League is onthoofd na de uitschakeling van Olympique Lyonnais. De winnaar van de voorbije 5 edities verliest met 1-2 van PSG. Cayman, de laatste Belgische vrouw op het bal is uitgedanst. Het Sassuolo van Lemey en Philtjens, derde in Italië, verliest met 0-3 van leider Juve. De PSV Vrouwen met Biesmans beginnen straks na 1 op 6 aan de kampioenenronde. Door 1-0-winst tegen Ajax speelt de Eindhovense club in juni wel de bekerfinale tegen ADO. Wat naar beneden dondert, moet ook weer omhoog.

Het hele Anderlecht-kamp heeft plots zat redenen om te mekkeren. Wat bijna een hele competitie lang genoeg was om voor de rust de wedstrijd al te winnen, is nu onvoldoende om het in 95' te doen. Één op zes, amper 3 punten voorsprong, in drie wedstrijden evenveel keer gescoord als doelpunten binnengekregen: 1 voor, 1 tegen. En ik die dacht dat ze in de reguliere competitie al de honderdste zouden maken. Niet dus. De doelpuntenproductie van de toppers ligt stil. De Caigny scoorde voor het laatst op 27 februari en Wullaert op 5 februari. Zij maakte er toen 3 in Charleroi. De anderen laten het ook allemaal liggen. In Leuven zelfs een strafschop. Wullaert plus De Caigny is 51 van de 95 doelpunten, het percentage is niet gezond.

De voorbije weken is de oppositie tegen Anderlecht flink toegenomen. Flink, ook in de betekenis van fors, kloek, potig, robuust, sterk, stevig en struis. Daar zit het verschil. En in de defensieve organisatie. Een punt, 0-0 aan de rust en een kleine nederlaag tegen het niet meer zo ongenaakbare Anderlecht wordt gevierd als winst. De schroom is weg, het vranke en het vrije ook. Het duwt Anderlecht in een dip en voorlopig komen ze in Neerpede niet verder dan een goed gesprek en af en toe een potje zeuren. “Ze vliegen er niet meer in.” “We hebben ook geen geluk.” “Ze spelen tegen ons hun beste match.” “Hun plan? Zij spelen met elf achterin!” Ja, juist. Maar zelf wat meer kilometers lopen, een tempo opleggen, openen aan 110 per uur en af en toe eens versnellen, dat kan de beste ploeg van het land niet. Johan Walem zal ze volgend seizoen meer en harder moeten laten trainen. En een paar tactische varianten bedenken. En voor een paar posities concurrentie halen. En het scorend vermogen moet (nog) omhoog. Werk op de plank. Er zijn kosten aan. Het freewheelen is voorbij. Vooral omdat er duidelijk een Europese ambitie bijkomt: de groepsfase van de Champions League halen.

Dit seizoen kan nog snel goedkomen. Zo’n dip duurt nooit langer dan de volgende overwinning. Dat kan tegen Standard, zaterdag. Wachel en Lamara tegen elkaar, twee coaches die aan het einde van het seizoen vertrekken. Zelf krijgen die het vet niet meer op de soep. Dat zal van de speelsters moeten komen.

Uitslagen en Stand in PO1:

OHL - Anderlecht: 0-0

Standard - YLA Club: 3-0

1. Anderlecht* 27

2. Standard 24

3. OHL 21

4. Gent* 20

5. YLA Club 13

* een match minder gespeeld

