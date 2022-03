Onze watcher is onder de indruk van ‘groot talent’ Jill Janssens, maar stelt zich de vraag: “Is OHL niet té vroeg in vorm?”

De vrouwen van OHL wonnen met 0-6 in Aalter van Club YLA. En ze misten nog redelijk wat grote kansen. De coach van de verliezer, Dennis Moerman: “Wij waren gewapend met pijl en boog, zij hadden bazooka’s.”

Amber Tysiak, toch een zeer belangrijke pion in de Leuvense defensie, ontbrak door een adductor-blessure. Defensief stond Leuven goed. Veefkind deed het goed. Kees was uitstekend. Onzia en Mertens waakten voortdurend over de organisatie. Maar het gaat bij Leuven vooral over de aanval. Over de wingers.

Als Jill Janssens nog geen bijnaam heeft, bij deze: ‘JJ’. Zeg het op zijn Engels, ‘Jayjay’, zoals Jay Jay Okocha, de legendarische Nigeriaanse voetballer, ‘een geschenk van God’. Wat is Jill Janssens geweldig. Snel, slim, onweerstaanbare dribbel en overgave. De tegenstand in haar zone heeft ze gisteren verkleuterd, kapotgespeeld. Zelfs Marie Minnaert kon er niet tegenop toen die even in haar buurt kwam voetballen. Janssens is 18.

Veel lof voor een groot talent. ‘JJ,’ Jill Janssens.

Een paar keer bereikte ze over 70 meter loepzuiver Marie Detruyer, rechtsbuiten. Ook uitblinker gisteren. Janssens en Detruyer waren samen goed voor zeker tien doelrijpe kansen.

Beter afwerken is een werkpunt voor alle speelsters.

Maar Leuven won met 0-6. Goals van Cranshoff, Detruyer, Eurlings, Wajnblum en twee van de Zweedse Johnsson.

Ondanks de individuele brille is de kracht van OHL toch het collectief. Het gezwoeg, de onafgebroken hoge druk en de combinaties op hoog niveau. Het doelpunt van Wajnblum was voorbeeldig: opgezet door Onzia en Eurlings. Een ingeoefende standaardsituatie van het allerbeste niveau. Het draaide vooral rond Eurlings. Wie uiteindelijk binnentikte, was bijzaak. Invalster Lola Wajnblum kreeg de eer. Je moet dat doelpunt eens bekijken.

De play-offs, dat is 8 wedstrijden. Is OHL te vroeg in vorm?

Supersub Wullaert

“In de play-offs kan je niet te vroeg in vorm zijn,” zegt Tessa Wullaert. Zij begon op de bank tegen Genk. Haar enkel voelt nog niet echt in orde. Genk kwam op 0-1 via Gwen Duijsters. Jarne Teulings maakte voor de rust nog gelijk. Daarna kwam Wullaert van de bank en maakte een kwartier voor tijd de winner. 27ste doelpunt van het seizoen. Opnieuw een vrije trap direct in doel.

Op de parking in Aalter, met blessure en zonnebril, Amber Tysiak. Ze glimt van trots: “We waren goed, he?” Ze begint over die vrije trap. Het ging zo snel. Die van Brugge stonden ernaar te kijken. Natuurlijk wil zij er tegen Anderlecht zeker bij zijn. “Dat wil ik niet missen!”

Anderlecht - OHL is op 19 maart. Dat wordt speciaal.

