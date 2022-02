Onze watcher aanschouwde de laatste speeldag in het vrouwenvoetbal: “Anderlecht wacht op niemand”

VrouwenvoetbalIn Zulte Waregem won Anderlecht met 1-4. In Aalter speelden Club YLA en OHL 0-0 gelijk. Dirk Deferme, onze vrouwenvoetbalwatcher, was in Aalter en keek naar de wedstrijd tussen de twee challengers . Zowel Club YLA als OHL stonden dit seizoen al even op kop van het klassement. In de play-offs, over een paar weken, vertrekt RSCA als vanouds met een voorsprong. Zij het kleiner dan ooit.

Vrieswind in het Sportpark. Dekens op de tribune en op de bank en hier en daar wel korte mouwen op het veld. Hardnekkig voetbal, maximale overgave en al had OHL de betere speelsters, de beste ploeg en het beste van het voetbal, van Club kom je niet zomaar winnen. Strijd en pas na 20 minuten een eerste doelpoging. Van Wajnblum. OHL werkt hard aan de standaardsituaties. Club wist dat. Marie Minnaert schaduwde iedere keer Sari Kees. Alle corners liepen grandioos verkeerd.

Ondertussen in Zulte Waregem. Na 14 minuten voetballen 0-2. Goals van Wullaert en Vatafu. Anderlecht wacht op niemand. Genk stond in Zwartberg 3-0 voor tegen Woluwe. Het wil met Guido Bervoets voor het eerst naar de play-offs. Dat wordt bikkelen met Gent. Genk heeft nog een inhaalmatch waar alles van afhangt.

Na een half uur kregen we een paar minuten het beste Leuven te zien. Op de helft van Club. Bazig, veel volk aan de bal, veel variatie, geen doelkansen. Anderlecht was dan al 0-3 en Genk 4-0.

Kopbalkans voor Guns, topscorer van Club. Kwam de voorzet wat lager, dan kon hij er zeker in. Eurlings: Goeie actie, geschikt achteruit. Onzia wist precies hoe het moest maar kwam niet verder dan een flodderschot. Het bikkelen om de macht kon beginnen. Dat kon Club even goed.

Rust. Alleen in Aalter, Club tegen OHL, drie tegen twee in de stand, is het nog 0-0. In Aalst hadden de zusjes Van Belle gescoord, 0-2. Virtueel zat Gent in de play-offs. Tot na de inhaalwedstrijd van Genk in Luik moet het wachten of dat zo blijft. Die match wordt op 26 februari gespeeld.

Volledig scherm © Vertommen

Coach Coenraets speelde een paar troefkaarten. Vanzeir en Johnsson-Haar, de nieuwe Zweedse aanvalster, kregen nog een half uur. Na een hoekschop viel de bal voor de voeten van Vanzeir. Ze schoot hard over.

Gele kaarten, Claes moest een paar keer tussenkomen, Tine Schryvers miste een goeie kans, een doelpunt van Eurlings werd afgekeurd voor buitenspel. Zeven minuten voor tijd miste Vanzeir opnieuw haar schot. De cool ontbrak. Heel de match al en bij bijna allemaal.

Dit was de blauwdruk van hoe een wedstrijd in de play-offs is. Spanning verzekerd. Een kopkans voor Vanzeir. Ze zocht smachtend naar haar beste vorm. Zonder killer in de rangen is niet OHL maar RSCA zeker weer favoriet. Het won uiteindelijk met 1-4 bij Zulte Waregem.

OHL speelde met verbetenheid tot in de slotseconde. Dit is de ploeg die 6 op 6 haalde tegen Anderlecht. Het was herfstkampioen met 4 punten voorsprong. Winnen tegen Club YLA lukt niet. 0-0.

In de stand staat Anderlecht nu 4 punten voor op OHL dat de thuismatch tegen Charleroi nog moet inhalen en liefst winnen. Club YLA staat op 10 punten van RSCA derde. Dat worden er 5 na de halvering van de punten.

Halverwege de competitie is er al voorspeld dat de titel op het spel staat in de wedstrijden tussen OHL en Anderlecht. Dat is goed mogelijk met amper 8 wedstrijden op het programma.

In de reguliere competitie heeft RSCA punten verloren aan OHL en Club YLA. OHL won geen enkele keer van Standard en liet ook punten liggen tegen Gent, Genk en Club YLA.

Het veel jongere OHL lijkt minder ongenaakbaar dan RSCA. Sporting heeft als surplus een “kampioenenmaakster,” in de rangen. Het woord komt van OHL-coach Jimmy Coenraets. Tessa Wullaert klokt af op 26 goals en 16 assists. Er is waarschijnlijk ook nog iemand die de pre-assists geturfd heeft.

Anderlecht favoriet!

Volledig scherm © BELGA