Onze vrouwenvoetbalwatcher blikt vooruit op de play-offs: Anderlecht of OH Leuven? Wie haalt het, een nieuwe of de oude kampioen?

De verschillen zijn heel klein. Na de halvering van de punten ziet het er zo uit:

1. Anderlecht 23

2. OH Leuven 22

3. Standard 18

4. Club YLA 18

5. KRC Genk 15.

Als je heel droog naar de cijfers kijkt, gaat het tussen Anderlecht en Leuven om de titel. De anderen spelen dan om de derde plaats.

Ze zijn wel allemaal in staat om van elkaar punten af te snoepen. Dat was al zo tijdens de reguliere competitie. Je mag dat dan ook verwachten tijdens de de play-offs.

Tussen september en vandaag heeft Anderlecht drie keer verloren. Twee keer van OHL. OHL heeft behalve aan Anderlecht overal bij de concurrentie punten verloren. Club YLA won thuis van Anderlecht. Genk won thuis van OHL. Het wordt spannend.

Op het einde van de reguliere competitie liet OHL nogal wat punten liggen. Bij Brugge en in Genk. Jimmy Coenraets (coach OHL): “In Genk zijn we verrast door een team dat extreem gemotiveerd was. Daar hebben we onze les geleerd. Dat moeten wij ook kunnen. Iedere keer.” Met Sarah Yuceil heeft de ploeg een ex-speelster (Marseille, PSV, 21 caps) binnengehaald die bijna iedereen in de kleedkamer kent. Zij is de de mental coach van de jonge groep. “Sarah moet de druk en de emoties weghalen als dat nodig is”, zegt Coenraets. In Leuven menen ze het heel serieus. Yüceil heeft een contract tot 8 mei. Op 7 mei speelt OHL voor het laatst in de play-offs. Thuis tegen Standard.

Anderlecht kan niet meteen voor de volle 100% rekenen op Tessa Wullaert. “De enkel doet nog lastig”, laat ze weten. “Ik ben wel zeker dat we gaandeweg op volle sterkte zullen geraken. Mét Ella Van Kerkhoven.” Van Kerkhoven was een jaar out na een knieoperatie maar vorige week speelde ze al 45 minuten. “Ella is ambitieus”, zegt Wullaert.

Wie wordt derde?

Dennis Moerman (coach Club YLA): “We hebben een flinke stap vooruitgezet en willen absoluut een figurantenrol vermijden. Club YLA heeft bewezen dat het tegen elke tegenstander iets kan halen. Wij willen derde worden.”

Dan wordt Standard de grootste concurrent. Davinia Vanmechelen (Standard) heeft er dit seizoen 8 gemaakt voor de Rouchettes. “Wij moeten heel blij zijn dat we in de play-offs zijn geraakt. We gaan elke match vol voor de overwinning. We kunnen punten pakken van iedereen”, zegt ze. Standard maakte op het einde wel nog wat goed op de concurrentie. Je weet dus maar nooit. Ze hebben in ieder geval een prijs in het vizier. “We moeten dit als een goede voorbereiding op de bekerfinale zien”, zegt Vanmechelen. Standard speelt na de play-offs de finale tegen Anderlecht.

Wie wordt kampioen?

Dennis Moerman (Club YLA): “Mijn buikgevoel zegt Leuven. Ze hebben geen Wullaert die het met een flits kan beslissen en ze hebben het lastig tegen een goede organisatie. Maar ze spelen totaalvoetbal, hebben twee keer van Anderlecht gewonnen en ze zijn ook niet afhankelijk van een iemand.”

Davinia Vanmechelen (Standard): “Anderlecht en Leuven zijn de topfavorieten.” Een keuze tussen die twee maakt ze niet.

Tessa Wullaert (Anderlecht): “Wij willen titel en beker.” Niemand verwachtte toch dat zij iets anders zou zeggen? “In de omkadering heeft Leuven echt geïnvesteerd. Maar wij hebben de ploeg om kampioen te worden. Ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. Kampioen wordt de ploeg die niks laat liggen.”

Jimmy Coenraets: “Helemaal correct wat Tessa zegt. Als wij het worden zou dat heel mooi zijn. Voor het eerst hebben wij de ambitie uitgesproken om kampioen te worden. Voor het eerst wordt het ook van week tot week kijken wat de resultaten zijn. Met Estée Cattoor missen we een linksvoetige verdediger. Jammer. Sari Kees heeft ook een fysiek probleem. Maar elke match moet gewonnen worden.”

Ze zijn met vijf. Iedereen kan van iedereen punten pakken. Anderlecht begint morgen tegen Genk, OHL moet naar Brugge en Standard komt pas volgende week in actie in de thuismatch tegen Anderlecht. Niemand krijgt iets voor niks. Het zijn de play-offs!