Onze volger van het damesvoetbal maakt de balans op van speeldag 14 én blikt vooruit: “Wat is de limiet van Marie Minnaert?”

Scooore Super League

Gent-Zulte Waregem was 0-1. Verrassend resultaat. Gent had vier keer op rij gewonnen, Ella Van Kerkhoven maakte 3 goals in die vier wedstrijden. Als zij en Lommen niet scoren en Lobke Loonen is nog voor weken geblesseerd, heeft Gent Ladies het moeilijk.

OHL won van Genk en YLA Club won ook. Met Club, 26 punten, Gantoise 25 en OHL 24 staat de top 5 nu als een huis. Het betekent zo goed als zeker: play off 1-voetbal in Brugge, Gent en Leuven en niet in Genk.

Volledig scherm Speelsters van RSCA, hier op een archiefbeeld, juichen. © Photo News

Eén en twee worden straks, ook na de halvering van de punten Anderlecht en Standard. In die volgorde. Allemaal goed voor RSCA, jammer voor de rest.

Anderlecht haalde het van Aalst met 0-4. Coach Wachel vond het te weinig. Maximus en Teulings scoorden, De Caigny maakte er 2. Geen Wullaert op het scorebord. Oorzaak en gevolg? Ze staat met 3 assists op de pagina met de stats. In dat klassement pronkt Wullaert met 23 stuks. Het zijn de cijfers van het huis, want officieel worden de assists bij de vrouwen (nog) niet geturfd.

Ook opvallend, de twee goals van Marie Minnaert tegen Charleroi. Die zit nu aan 10. Club YLA speelt volgende vrijdag uit bij Anderlecht. Het is derde en de enige ploeg die dit seizoen meer dan één keer scoorde tegen Anderlecht.

Volledig scherm Tessa Wullaert, hier op een archiefbeeld. © Photo News

Leo Van Der Elst (coach YLA): “Dit is de match waar iedereen naar uitkijkt. Anderlecht-Brugge is altijd speciaal.” Doe je nog iets speciaals met Wullaert? 30 goals en 23 assists in 14 wedstrijden? “RSCA is veel meer dan Tessa Wullaert. Uiteraard. Zowel in doel, achteraan, op het middenveld en vooraan hebben ze Belgische topspeelsters. We gaan er alles aan doen, collectief, om het hen zo moeilijk mogelijk te maken.”

Wat is de limiet van Marie Minnaert? 10 goals, de Flame die scoorde tegen Nederland. “Ze is 21 en voor haar leeftijd al zeer matuur. Maar ze wordt nog veel beter, iedere week, dat zie ik. Ze moet nog aan kracht winnen. Marie is nog een pure speelster, letterlijk. Geef haar een bal en er komt een glimlach op haar gezicht. Over 1 tot 2 jaar is ze top. Club YLA en ik gaan haar daar met alle plezier bij helpen.”

Volledig scherm Marie Minnaert. © BELGA

Buitenland

En dan de Flames over de grens. In Napels won Sassuolo met 0-1. Het is na 14 van de 22 speeldagen derde. “Grandissima parata di Lemey.” Diede Lemey was bij de uitblinkers. Philtjens recupereert nog van de blessure die ze opliep tegen Nederland en zat 90 minuten op de bank.

Dit seizoen geen bekercompetitie bij ons, wel in Nederland. Titelverdediger Twente haalde het na een 1-1-gelijkspel met de strafschoppen in de halve finale van PSV. Geen Biesmans in de finale dus en voor Elena Dhont, die revalideert van haar knieblessure, komt die te vroeg. De finale, tegen Ajax, wordt gespeeld op vrijdag 2 april.

Olympique Lyonnais haalde het met 0-2 bij Sojaux, een ploeg die dit seizoen amper kon winnen. Cayman zat op de bank. Mogelijk speelt ze donderdag wel. Dan is het Champions League en speelt OL thuis tegen Brondby.

Ook Justine Vanhaevermaet staat op scherp voor de midweek Champions League-wedstrijd. Lillestrom speelt in Wolfsburg. Lyon is de beste ploeg van Europa, Wolfsburg staat 2de op de ranking, Lillestrom 14de. “Uiteraard is Wolfsburg favoriet. Toch zijn ze lichtjes verzwakt door het vertrek van Harder. We hebben niks te verliezen. Er is geen druk, er hangt een goeie vibe in de ploeg. Wij kunnen verschillende systemen spelen en we hebben wel wat spelers die het verschil kunnen maken. Wedstrijden worden niet op papier gewonnen.” Vanhaevermaet en Lillestrom speelden hun laatste wedstrijd met inzet half december. Lillestrom speelt woensdag om 18u15. Lyon donderdag om 16u.