Onderzoek onthult systematisch misbruik in Amerikaans vrouwenvoetbal

Nadat meer voetbalsters getuigden over grensoverschrijdend gedrag besloot de voetbalbond US Soccer een onderzoek in te stellen. De bond maandag de bevindingen en kondigde meteen hervormingen aan. Vorig jaar, kort na de publicatie in The Athletic, was Lisa Baird al opgestapt als voorzitter van de National Women’s Soccer League (NWSL), de belangrijkste competitie voor voetbalsters in de VS.