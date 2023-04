Nieuwe tendens in vrouwenvoetbal? Franse bondscoach laat speelsters toe hun kinderen mee te nemen op afzondering

Het was Amel Majri die voor de primeur zorgde. De linksback van topclub Lyon arriveerde samen met haar dochtertje Maryam van negen maanden. “Het is essentieel om structuur te geven aan speelsters met jonge kinderen”, vertelt Renard. “Amel heeft een dochter van negen maanden. Het is moeilijk voor een moeder om haar kindje zomaar thuis te laten. Ook al zit ze hier op haar werk. Dit zal het functioneren van onze groep niet schaden. Maar psychologisch is het voor een speelster als individu wél van belang. Het geeft rust in het hoofd, maar ze zal ook beter presteren op het veld. Het is belangrijk om deze twee werelden met elkaar te combineren. We kunnen nog stappen zetten. Misschien zitten we hier in de toekomst met vier, vijf peuters.”