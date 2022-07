Martínez bezoekt de Red Flames en heeft ze zien groeien: “Ik zou echt trots zijn als ze kwartfinale halen”

Red FlamesHoogspanning bij de Red Flames vanavond tegen Italië, dus kregen ze zaterdag hoog bezoek in Engeland. Roberto Martínez kwam en zag dat de nationale vrouwenploeg klaar is om door te stoten naar de kwartfinale. “Hun sterkte is dat ze een coach hebben die hen al lang kent”, aldus de bondscoach van de Rode Duivels en TD van de voetbalbond.

“Ik ben heel erg onder de indruk. Hoe men er hier tegenaan kijkt, het succes, het professionalisme, het niveau van het voetbal. Nooit 0-0, veel open wedstrijden, alle teams zijn goed voorbereid. Dit gaat zeker een van de beste toernooien ooit worden.”

Hoe leg je uit dat er een groot verschil is tussen de absolute top, Engeland en Duitsland bijvoorbeeld, en België?

“Dat zit hem in wat de speelsters doen tussen de internationale wedstrijden. De competitie waar ze dan terechtkomen, bepaalt hun ontwikkeling. Die van Spanje, Engeland en Duitsland spelen waarschijnlijk al 6 of 7 jaar in een zeer competitieve omgeving. Het niveau van hun club en de competitie bepaalt de ontwikkeling van de speelster. Daar leer je hoe je dingen kan zien voor ze gebeuren, de handelingssnelheid, alles wordt sneller en beter. Wij maken vooruitgang en we hebben nu in de eerste plaats meer teams nodig met een georganiseerde jeugdwerking. We hebben een meisjescompetitie nodig. De toplanden hebben dat al een hele tijd. In de VS zijn ze 25 jaar geleden al begonnen met opleiden.”

Is er geen manier om sneller vooruit te gaan? Want zo zal het nog heel lang duren voor we bij de top geraken.

“Ja en neen. We hebben een duidelijk plan nodig om vooruit te gaan. Dat moet er snel komen. Maar iedereen moet even snel gaan. Allemaal samen. Het moet competitief zijn. Geen 9 of 6-0. Daar schieten we niks mee op. De bond moet er achter staan, de Pro League moet mee en de clubs op een meer individuele basis. De meisjes moeten instappen vanaf ze heel jong zijn en geleidelijk aan vooruitgaan. We kunnen niet ineens 20 competitieve clubs neerzetten. Het kan nog 10 jaar duren voor we aan dat proces echt iets gaan hebben.”

Volledig scherm Roberto Martinez in het gezelschap van Peter Bossaert. © Photo News

We zijn hier voor de Flames van nu. Heb je ze zien groeien? Waren ze beter tegen Frankrijk en zullen ze nog beter zijn tegen Italië?

“Absoluut. En niet alleen individueel. Ze zijn op hun gemak nu, ze hebben een routine, zo gaat dat op grote toernooien. In het begin heb je het gevoel dat je voor het eerst op de maan bent. De eerste keer is het lastiger op de maan dan de derde keer. Je weet niet wat je kan verwachten. Zo speel je die eerste wedstrijd. Ze speelden tegen de competitie, niet tegen IJsland, dat zag ik. Tegen Frankrijk was het anders. Een andere benadering, het team was klaar, in de laatste 30 minuten waren ze fysiek even sterk als de tegenstander terwijl die qua professionalisering al jaren verder zit. Om te weten waar de Flames echt staan, zouden ze in de volgende ronde moeten geraken. Daarom is die match van straks zo belangrijk. Ik heb ze zien groeien, het zou geweldig zijn om ze in die vierde wedstrijd te zien. Ik zou ook echt trots zijn.”

Zelf ben je met de Duivels door Italië op het EK uitgeschakeld. Heb je tips?

“Ik denk dat er geen vergelijking mogelijk is. Behalve de kleur van het shirt. (lacht) Winnen helpt om vooruitgang te maken. Als ik ze zie werken iedere dag, dan zou het zo jammer zijn als ze die vierde wedstrijd niet kunnen spelen. Ze verdienen het. Ze kunnen tegen Italië die vierde match mogelijk maken.”

Gaan ze het halen?

“Dat denk ik, ja. Je ziet dat ze door al dat werk stralen. Nicky (Evrard) als doelvrouw. Twee strafschoppen gepakt. Je ziet dat het team helemaal klaar is. Hun sterkte is dat ze een coach hebben die hen al heel lang kent. We moeten nu iets dominanter aan de bal worden. Dat zie je hoe gevaarlijk ze kunnen zijn. Italië zal de ruimtes op het middenveld beperken. Agressief. Het wordt spannend. Italië zoekt nog naar de beste versie van zichzelf. Wij moeten zijn wie we zijn.”

En als ze het niet halen?

“No pressure. Het is niet allemaal nutteloos geweest als ze het niet halen. Het belangrijkste is om het toernooi niet te verlaten met spijt. Wij wonnen vier wedstrijden op het EK. We hebben alles gegeven. Dat is het advies voor als het toch misgaat. No regrets.”

