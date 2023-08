“Liever Spanje, maar Engeland is dé favoriet”: Tessa Wullaert blik vooruit op WK-finale

Tessa Wullaert (30) wil in 2027 graag zélf op het WK staan. De editie van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland staat intussen voor de apotheose. Spanje of Engeland? Zondagmiddag om 12u onze tijd trappen deze landen de finale af.

Wullaert miste de wedstrijden van de Flames voor de vakantie. Rusten was noodzakelijk want ze speelde eigenlijk een heel seizoen met pijn. Nu is ze weer fit en ze gaat voluit met Fortuna sinds eind juli. Of ze door die blessure in geval van kwalificatie het WK zou gehaald hebben, weet ze niet. België werd vorig jaar in oktober in een barragewedstrijd uitgeschakeld door Portugal.

Volledig scherm © Photo News

De Europese landen van het niveau van de Flames, Portugal en Italië, moesten naar huis na de groepsfase. Hadden jullie daar wat kunnen doen?

“Zwitserland is in de knock-outfase geraakt. Samen met Noorwegen, die daarna wel weer teleurstelden. Het gaat er niet om wat je daar kan doen, je moet er alles voor doen om erbij te zijn. En dan begint het. Volgend jaar in mei wordt beslist of we samen met Duitsland en Nederland het WK van 2027 mogen organiseren.”

De concurrentie is niet mis: Brazilië, Zuid-Afrika en de kandidatuur van het duo Mexico en de VS.

“We zien wel. Maar het is een geweldige kans om op de volgende Wereldbeker erbij te zijn. Ik heb die van dit jaar zo goed mogelijk gevolgd. De wedstrijden ‘s nachts heb ik niet gezien.”

Nederland was een favoriet op het WK. Hoe hard leefde het hier?

“Niet zo. Op straat was er weinig van te zien. Nederland heeft het goed gedaan. Gewonnen wat ze moesten winnen. Ze verloren na verlengingen van Spanje in de kwartfinale. Met een ander wedstrijdparcours hadden ze pas in de halve tegen Spanje gespeeld. Daar hangt het van af.”

Volledig scherm © AP

Was het in Australië en Nieuw-Zeeland een goed WK?

“Dat vind ik wel. In het algemeen was er meer weerstand. Competitievere landen. Er was meer concurrentie. Met Colombia en vooral Marokko die verrassend sterk waren.”

Het vrouwenvoetbal gaat nu echt de wereld rond. Met Colombia, Marokko, Nigeria, Zuid-Afrika en Jamaica die bij de beste 16 geraakten.

“Het verhult wel een paar fundamentele problemen. Jamaica moest geld inzamelen om de reis naar het WK te financieren. De mama van een van de middenveldsters kwam op het laatste moment met geld dat er nog tekort was. Zoiets vind ik onwaarschijnlijk. Onze sport moet nog een enorme kloof overbruggen.”

Zo’n WK zet ook iedere keer opnieuw een paar cruciale verschillen in de spots. Nu kwamen we te weten dat de vormgeving van de schoenen voor vrouwen dringend moet veranderen.

“Nike is daar al een tijdje mee bezig. Zij lanceerden de Luna.”

De voetvorm van een vrouw is fundamenteel anders. Een schoen op basis van de knowhow over de mannenvoet zorgt bij vrouwen voor blessures?

“Eigenlijk moet een schoen voor elke voet geïndividualiseerd worden. Samen met mijn podoloog laat ik mijn voetbalschoenen al jaren ombouwen. De markt begint nu eindelijk te bewegen.”

Wie was voor jou de ontdekking van het WK? Welke speelster?

“Mary Fowler van Australië. Ze is pas 20 en ze speelt voor Manchester City, mijn ex-club. Alles wat ze doet aan de bal is bijna perfect. Linkervoet en rechtervoet. De ster van Australië is Sam Kerr. Daar ging bijna alle aandacht naartoe. Maar ik vind Fowler geweldig.”

Volledig scherm Mary Fowler in actie op het WK. © Photo News

Australië in de halve finale, had je dat verwacht?

“Het had al eerder vriendschappelijk van Brazilië en dit jaar nog van Engeland gewonnen. Met speelsters van Arsenal, City en Chelsea én het thuisvoordeel was Australië was voor mij geen verrassing. Dat Duitsland, Canada en Brazilië na de groepsfase eruit lagen, dat zijn verrassingen. Duitsland was nog finalist op het EK. Ik ben benieuwd of hun coach, Mecklenburg, dat overleeft. Ze hadden nog maar pas haar contract verlengd. De coach van de VS ligt ook al buiten nadat die uitgeschakeld werden door Zweden in de achtste finale. Zo vroeg, dat was nog nooit gebeurd.”

“Woke equals failure”, was de reactie van Donald Trump. ‘Woke staat voor mislukken.’

“Echt? Ze speelden hun beste wedstrijd van het toernooi tegen Zweden en ze gingen eruit na 14 strafschoppen. 5-4. Ik vind het een loterij. Dat was ook wel opvallend. Vaak strafschoppen en heel veel missers. Dat moet toch in de eerste plaats met stress te maken hebben.”

Het wordt een geweldige finale met Engeland en Spanje. Ik denk aan de kwartfinale op het EK. Spanje stond een halve wedstrijd 1-0 voor. Verlengingen en het winnende doelpunt van Stanway.

“Ik ben voor Spanje. Fijner voetbal, frivoler. Dat was al altijd zo maar nu kunnen ze ook een doelpunt maken. Het zit allemaal goed, het past precies. Engeland is wel de favoriet. Alle middelen, met Wiegman de beste coach, de beste omkadering. Ze hebben zomaar de physical coach van de Amerikanen weggeplukt. Ze hebben ervaring, ze zijn fysiek sterker maar, ze hebben het deze keer wel iets lastiger. Ik vind het wel heel knap dat ze hun niveau halen zonder Williamson en Mead, toch hun twee toppers van op het EK.”

Wie wordt wereldkampioen?

“Engeland.”

Volledig scherm © Photo News